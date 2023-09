Apple rinnova la partnership con Qualcomm per i modem 5G

Apple ha rinnovato la sua partnership con Qualcomm, garantendo che il colosso dell'elettronica di consumo continuerà a utilizzare i sistemi modem-RF Snapdragon 5G di Qualcomm nei suoi smartphone fino al 2026. Questo annuncio arriva nonostante i precedenti sforzi di Apple per sviluppare i propri modem e ridurre la propria dipendenza da Qualcomm.

Sebbene Apple abbia acquisito il business dei modem in difficoltà di Intel nel 2019, fornendo all’azienda le risorse necessarie per creare i propri modem, sembra che lo sviluppo indipendente di modem di Apple non abbia ancora raggiunto i suoi frutti. L'accordo con Qualcomm indica che Apple si affida ancora a fornitori esterni per soddisfare le proprie esigenze di modem.

Sviluppare i propri modem avrebbe consentito ad Apple di aggirare i costi e le royalties associati ai componenti di Qualcomm, aumentando potenzialmente la redditività dell'azienda. Tuttavia, rinnovando la sua partnership con Qualcomm, Apple si assicura di avere un piano di riserva nel caso in cui lo sviluppo indipendente del modem non proceda così rapidamente come previsto.

Anche se il nuovo accordo non è esclusivo, il che significa che Apple può comunque utilizzare i propri modem o quelli di altri fornitori, sottolinea la continua dipendenza dell'azienda da Qualcomm per la sua tecnologia modem. Apple è un cliente importante per Qualcomm, con Apple e Samsung che rappresentano almeno il 10% dei ricavi consolidati di Qualcomm nell'anno fiscale 2022.

La tempistica dell'annuncio è degna di nota, in quanto arriva poco prima dell'evento iPhone annuale di Apple, dove l'azienda dovrebbe presentare il suo nuovo iPhone 15. Poiché è improbabile che questa prossima linea di smartphone integrerà il modem sviluppato internamente da Apple, si prevede che utilizzeranno il modem 5G e il front-end RF di Qualcomm.

Fonti: Qualcomm

Definizioni:

– Sistemi modem-RF Snapdragon 5G: la gamma di modem 5G e sistemi a radiofrequenza di Qualcomm utilizzati negli smartphone e altri dispositivi elettronici.

– Modem: un dispositivo che consente ai dispositivi di connettersi a Internet o ad altre reti trasmettendo e ricevendo dati.

– RF Front End: il circuito di un dispositivo che gestisce la trasmissione e la ricezione di segnali in radiofrequenza.

– Royalty: commissioni pagate da un'azienda per utilizzare la proprietà intellettuale o le tecnologie di un'altra azienda.