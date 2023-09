AOC CQ32G2S: un monitor da gioco curvo da 32 pollici per meno di $ 300

By

L'AOC CQ32G2S è un monitor da gioco curvo QHD da 32 pollici che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con un prezzo inferiore a $ 300, questo monitor presenta una curvatura 1500R che migliora l'esperienza di gioco. Ha un pannello VA con un rapporto di contrasto reale di 4,000:1, che offre neri profondi e colori saturi.

Con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e supporto sia per FreeSync che G-Sync, AOC CQ32G2S offre prestazioni di gioco fluide e reattive. Dispone inoltre di tre modalità di emulazione HDR per diversi effetti visivi.

In termini di qualità dell'immagine, l'AOC CQ32G2S vanta una copertura della gamma DCI-P3 dell'87%, che è superiore alla media per la sua fascia di prezzo. Il monitor ha una buona precisione del colore e richiede solo piccole regolazioni per raggiungere uno standard elevato.

La qualità costruttiva dell'AOC CQ32G2S è solida, con un supporto ergonomico e altoparlanti interni da 5 watt. Ha tutti gli ingressi video necessari, inclusi DisplayPort 1.2 e HDMI 2.0. Mancano però le porte USB.

Il monitor presenta una curva 1500R, che fornisce un'ulteriore immersione nei giochi senza causare distorsioni dell'immagine. Il design è elegante e moderno, con una cornice sottile e un accento rosso sul fondo.

Nel complesso, l'AOC CQ32G2S offre molto valore per il suo prezzo. È un'opzione competitiva per chi cerca un monitor da gioco curvo da 32 pollici senza spendere una fortuna.

