Prossima raccolta di giochi Un altro codice: Recollection consente ai giocatori di esplorare la demo prima del rilascio

Riepilogo: Another Code: Recollection, una raccolta di remake per Nintendo Switch tra cui Another Code: Trace Memory e Another Code: R, uscirà il 19 gennaio. Tuttavia, i giocatori possono ora avere un assaggio del gioco provando la demo appena rilasciata.

Prendendo ispirazione dai giochi originali, Another Code: Recollection offre ai giocatori un'emozionante esperienza di risoluzione dei misteri. Con i suoi enigmi ben realizzati, la grafica coinvolgente e la trama intrigante, la raccolta promette di affascinare sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati ​​​​della serie.

Another Code: Recollection ha ricevuto recensioni positive dai primi giocatori che ne hanno elogiato il gameplay avvincente e il fascino nostalgico. La combinazione di enigmi intricati, musica d'atmosfera e narrazione coinvolgente crea un'esperienza di gioco coinvolgente che sicuramente lascerà un'impressione duratura sui giocatori.

Con la demo ora disponibile per l'esplorazione da parte dei giocatori, l'attesa per l'uscita di Another Code: Recollection continua a crescere. I fan possono prepararsi per l'uscita ufficiale della collezione e prepararsi per un viaggio emozionante pieno di mistero, avventura e nostalgia.