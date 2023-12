Nintendo rilascia la demo dell'attesissimo Another Code: Recollection Collection

I fan di Nintendo attendono con impazienza l'uscita di Another Code: Recollection, una raccolta che riunisce gli amati remake di Another Code: Trace Memory e Another Code: R per Switch. E ora, i giocatori possono avere un assaggio della collezione con la demo appena rilasciata.

La demo fornisce un'anteprima del gameplay coinvolgente e della trama avvincente che i giocatori possono aspettarsi da Another Code: Recollection. Consente ai giocatori di provare un esempio della grafica migliorata e delle meccaniche di gioco che sono state aggiornate per la versione Switch. Con l'uscita della demo, i fan possono finalmente dare un'occhiata all'avventura nostalgica che li attende.

Another Code: Trace Memory segue la storia di Ashley, una giovane ragazza che cerca il padre scomparso su un'isola. Lungo il percorso, i giocatori devono risolvere enigmi e scoprire segreti nascosti per progredire nel gioco. Another Code: R continua la storia, portando i giocatori in un nuovo viaggio che scava più a fondo nel passato di Ashley. Entrambi i giochi combinano elementi di mistero, avventura e risoluzione di enigmi per creare un'esperienza di gioco avvincente.

Il rilascio della demo consente inoltre ai giocatori di vedere i miglioramenti e i miglioramenti apportati ai remake. La grafica è stata aggiornata per sfruttare le capacità di Switch, ottenendo immagini straordinarie che danno vita al mondo di gioco. Inoltre, le meccaniche di gioco sono state perfezionate per fornire un'esperienza più fluida e intuitiva.

La raccolta Another Code: Recollection uscirà il 19 gennaio e i giocatori possono ora preordinare il gioco per assicurarsi la propria copia. Con l'uscita della demo, l'entusiasmo per la collezione raggiungerà sicuramente nuove vette mentre i fan attendono con impazienza la possibilità di tuffarsi ancora una volta in questo viaggio nostalgico.