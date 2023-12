Titolo nuovo di zecca: Il progetto di riqualificazione ottiene l'approvazione per l'area del centro commerciale Briarwood ad Ann Arbor

By

Il Consiglio comunale di Ann Arbor ha approvato all'unanimità un progetto di riqualificazione ad uso misto per la vecchia porzione di Sears del sito del Briarwood Mall. Il progetto, che prevede nuovi spazi abitativi e commerciali, sostituirà l'ex grande magazzino e parte del parcheggio del centro commerciale. Questo sviluppo segna il primo grande cambiamento nell’area di Briarwood e i funzionari della città sono entusiasti del suo impatto positivo.

Il team di sviluppo prevede di demolire l'edificio vuoto Sears, uno degli spazi di ancoraggio del centro commerciale, e sostituirlo con nuovi spazi commerciali a due piani. Questi spazi includeranno un negozio di alimentari e un ampio spazio commerciale, possibilmente un negozio di articoli sportivi. Inoltre, su una parte del parcheggio del centro commerciale verrà costruito un edificio di quattro piani che ospiterà 354 appartamenti.

L'area totale del progetto comprenderà circa 1,321,000 piedi quadrati. La parte commerciale sarà caratterizzata da una piazza esterna di mezzo acro, 360 posti auto e decine di parcheggi per biciclette. Il condominio avrà 406 posti auto, compreso un garage su quattro livelli con 301 posti auto incorporati. L'accordo di sviluppo prevede inoltre che il condominio debba essere completamente elettrico, in linea con gli obiettivi di sostenibilità della città.

Simon Property Group, uno dei proprietari del centro commerciale, sta collaborando con Hines, un gruppo immobiliare, sull'aspetto abitativo del progetto. Il mix abitativo sarà composto da 73 monolocali, 173 unità con una camera da letto, 96 unità con due camere da letto e 12 unità con tre camere da letto. Il progetto prevede la presenza di due cortili interni, che forniranno ai residenti ulteriori spazi esterni.

Si prevede che l'approvazione di questo progetto di riqualificazione aprirà la strada a un ulteriore sviluppo nell'area di Briarwood. La proprietà, ampia e interconnessa, è di proprietà di diverse società ed è probabile che gli sviluppi futuri avverranno pezzo per pezzo nel tempo. I membri del Consiglio Comunale sono entusiasti dei cambiamenti positivi che stanno avvenendo nella comunità e sperano di vedere più progetti come questo in futuro.