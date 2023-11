Offerte del Black Friday Anker Nebula: ottieni fino al 40% di sconto su proiettori e accessori

Sei alla ricerca di un nuovo videoproiettore? Bene, sei fortunato perché le prime offerte del Black Friday di Anker Nebula sono qui, offrendo fino al 40% di sconto sulla loro linea di proiettori e accessori. Un affare straordinario è il videoproiettore Anker Nebula Cosmos 1080p, ora disponibile per soli $ 449.99 (originariamente al prezzo di $ 700). Ciò significa che risparmierai $ 250, che è uno sconto sostanziale su un proiettore di alta qualità.

Il videoproiettore Anker Nebula Cosmos 1080p è un dispositivo ricco di funzionalità che vanta una risoluzione 1080p (supportata 4K), che consente di trasmettere immagini fino a 120 pollici. Grazie allo zoom digitale, puoi regolare facilmente le dimensioni dell'immagine senza dover spostare fisicamente il proiettore. La tecnologia HDR10 offre dettagli più nitidi, colori vivaci e neri più profondi, garantendo un'esperienza visiva coinvolgente.

Questo proiettore si rivolge anche a contenuti non HDR con la sua funzione Hybrid Log Gamma, che lo esegue l'upscaling in tempo reale senza il fastidio di regolare il menu delle impostazioni. Inoltre, gli altoparlanti alimentati da Dolby Digital Plus offrono un suono surround a 360 gradi, elevando l'esperienza cinematografica.

Inoltre, il videoproiettore Anker Nebula Cosmos 1080p è precaricato con oltre 7,000 app, inclusi servizi di streaming popolari come Prime Video, YouTube e Hulu. Le sue opzioni di connettività includono HDMI, USB-A, Wi-Fi, Bluetooth e funzionalità di mirroring per il tuo telefono o laptop.

Se sei alla ricerca di un proiettore con caratteristiche ancora più impressionanti, non perderti il ​​proiettore per home theater e giochi laser compatto a ottica corta Optoma. Può proiettare un display da 120 pollici da soli quattro piedi di distanza e offre una risoluzione 4K UHD, insieme a un rapporto di contrasto di 500,000:1 per immagini straordinarie. I prezzi per i vari modelli vanno da $ 973 a $ 2,600.

Con queste offerte del Black Friday di Anker Nebula, puoi migliorare le tue serate di cinema domestico e le sessioni di gioco ottenendo un videoproiettore di alta qualità a una frazione del suo prezzo originale. Non perdere questa occasione e approfitta della tua offerta preferita prima che si esauriscano!

Domande frequenti

Qual è la risoluzione del videoproiettore Anker Nebula Cosmos 1080p? Il videoproiettore Anker Nebula Cosmos 1080p offre una risoluzione 1080p, con supporto per 4K. Posso regolare le dimensioni dell'immagine senza spostare fisicamente il proiettore? Sì, il videoproiettore Anker Nebula Cosmos 1080p è dotato di una funzione di zoom digitale che consente di regolare le dimensioni dell'immagine senza dover spostare fisicamente il proiettore. Il proiettore è compatibile con contenuti non HDR? Sì, il videoproiettore Anker Nebula Cosmos 1080p è dotato di Hybrid Log Gamma (HLG) che esegue l'upscaling dei contenuti non HDR in tempo reale. Quali app sono precaricate sul proiettore? Il videoproiettore Anker Nebula Cosmos 1080p è dotato di oltre 7,000 app, comprese quelle popolari come Prime Video, YouTube e Hulu. Di quali opzioni di connettività dispone il proiettore? Il proiettore offre connessioni HDMI e USB-A, oltre alla connettività wireless tramite Wi-Fi e Bluetooth. Può anche eseguire il mirroring dal tuo telefono o laptop.