Auto d'epoca rubate dal parcheggio di Rocky River, Ohio

Secondo la polizia locale, diverse auto d'epoca sono state rubate in un garage a Rocky River, Ohio. I furti sono stati ripresi da un video di sorveglianza, che mostrava i ladri scappare con due preziosi veicoli d'epoca il 26 novembre. Mark Condrich, proprietario di una delle auto rubate, una Chevy Impala super sport 1966 decappottabile automatica del 396, ha espresso il suo shock e la sua rabbia per l'accaduto. incidente. Aveva acquistato l'auto come oggetto da collezione nel 1999. L'altro veicolo rubato era una Pontiac GTO del 1970 con tetto rigido. Entrambe le auto erano custodite in un garage sotterraneo custodito, non facilmente visibile dalle strade.

In un'intervista, Condrich ha ipotizzato che i ladri dovessero avere una conoscenza anticipata dell'edificio e della sua disposizione poiché le auto non erano facilmente accessibili. Stima che il valore della sua Impala si aggiri intorno ai 60,000 dollari, ma il valore sentimentale del veicolo, in particolare i ricordi associati ai viaggi estivi con i suoi figli, è incalcolabile. Condrich offre una ricompensa di 1,000 dollari a chiunque abbia informazioni utili al recupero delle auto rubate.

In risposta all'incidente, il proprietario dell'edificio ha implementato ulteriori misure di sicurezza e la polizia sta contattando le attività commerciali vicine nella speranza di trovare potenziali piste attraverso le loro telecamere di sicurezza.

Questo sfortunato incidente serve a ricordare agli altri proprietari di auto d’epoca della zona di rimanere vigili e prendere le precauzioni necessarie per proteggere i loro preziosi veicoli. Il furto d'auto, soprattutto di auto d'epoca e da collezione, continua a essere un problema persistente e i proprietari sono invitati a mantenere adeguate misure di sicurezza e a mantenere i propri veicoli ben protetti.