Aggiornamento Android TV 12 lanciato per Xiaomi Mi Box S di prima generazione

Lo Xiaomi Mi Box S di prima generazione, un dispositivo di streaming lanciato nel 2018, ha recentemente ricevuto un aggiornamento inaspettato per Android TV 12. Questo aggiornamento arriva dopo un divario significativo dall'ultimo aggiornamento importante, ovvero Android 9 nel 2020.

Tuttavia, sebbene l'aggiornamento sia una gradita sorpresa, sembra che potrebbe non essere pronto per tutti gli utenti. Numerosi thread su Reddit segnalano problemi con l'aggiornamento, come l'assenza dell'uscita audio ottica come opzione nelle impostazioni e, in alcuni casi, il dispositivo che smette completamente di funzionare. A causa di questi problemi, è consigliabile che gli utenti dello Xiaomi Mi Box S di prima generazione evitino di installare l'ultimo aggiornamento.

Secondo @AndroidTV_Rumor su Twitter, questo sarà l'ultimo aggiornamento che il chip di questa particolare generazione di Mi Box S sarà in grado di gestire. Pertanto non sono più possibili futuri importanti aggiornamenti della piattaforma. Tuttavia, c'è speranza che Xiaomi risolva i problemi con l'aggiornamento attuale e rilasci una versione rivista per risolvere questi problemi.

Android TV è un sistema operativo progettato per televisori e dispositivi di streaming. Fornisce un'interfaccia intuitiva e l'accesso a varie app e servizi per scopi di intrattenimento. Xiaomi Mi Box S è un dispositivo di streaming prodotto da Xiaomi, che consente agli utenti di trasmettere in streaming contenuti da varie fonti sul proprio televisore.

Fonte:

– Articolo di origine: [Titolo della fonte]

– @AndroidTV_Rumor su Twitter: [Gestione Twitter]