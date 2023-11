Nuova funzionalità di registrazione dello schermo disponibile in Android 14 QPR2 Beta 1

Android 14 QPR2 Beta 1 introdurrà una nuova entusiasmante funzionalità: la registrazione dello schermo. Questa funzionalità, annunciata per la prima volta all'I/O 2023, offre agli utenti la possibilità di registrare l'intero schermo o una singola app. Con il riquadro Impostazioni rapide "Registrazione schermo", gli utenti possono facilmente scegliere tra queste due opzioni.

Quando si seleziona l'opzione "Una singola app", toccando "Avvia registrazione" si avvia un'interfaccia utente a schermo intero che visualizza un mini carosello di Recenti con anteprime delle app che è possibile scorrere. Sotto questo carosello, gli utenti troveranno una griglia completa di app, che offre un facile accesso all'app desiderata per la registrazione.

Dopo aver effettuato una selezione, l'app scelta si aprirà automaticamente, accompagnata da un conto alla rovescia di 3 secondi. In particolare, le barre di stato e di navigazione verranno escluse dall'acquisizione, come mostrato negli screenshot forniti. Inoltre, le notifiche in arrivo non verranno registrate. Vale la pena ricordare che l'opzione "Mostra tocchi sullo schermo", disponibile nella modalità di registrazione dell'intero schermo, non sarà presente nella modalità di registrazione dell'app singola.

È importante notare che se gli utenti escono dall'app durante la sessione di registrazione, Android non registrerà nessun altro contenuto, garantendo così la prevenzione di acquisizioni accidentali. Questo comportamento è particolarmente utile per scopi di condivisione dello schermo.

Il rilascio di Android 14 QPR2 è previsto per marzo 2024, insieme al primo Pixel Feature Drop dell'anno.

FAQ:

D: Posso scegliere di registrare l'intero schermo o solo una singola app?

R: Sì, Android 14 QPR2 Beta 1 offrirà agli utenti la possibilità di registrare l'intero schermo o una singola app.

D: Posso escludere le barre di stato e di navigazione dalla registrazione?

R: Sì, nella modalità di registrazione dell'app singola, le barre di stato e di navigazione verranno automaticamente escluse dall'acquisizione.

D: Le notifiche in arrivo verranno registrate?

R: No, le notifiche in arrivo non verranno registrate durante una sessione di registrazione dello schermo.

D: Cosa succede se esco dall'app durante la registrazione?

R: Se esci dall'app, Android non registrerà nessun ulteriore contenuto, preservando l'integrità della tua registrazione.