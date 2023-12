I negozi locali si oppongono all'espansione di Foxtrot, citando una minaccia per le piccole imprese

I proprietari di piccole imprese ad Andersonville si stanno unendo per protestare contro i piani di Foxtrot di aprire una nuova sede nel quartiere. Il minimarket di lusso con sede a Chicago ha dovuto affrontare una forte opposizione da parte delle imprese locali, che sostengono che l’afflusso di catene di negozi sta danneggiando la comunità.

Mia Sakai, proprietaria di Ándale Market, un negozio all'angolo curato di proprietà locale, è particolarmente preoccupata per la decisione di Foxtrot di aprire in Clark Street. Afferma che Foxtrot ha fatto acquisti nel suo negozio, ha replicato i suoi prodotti e ha stipulato contratti con gli stessi fornitori, minando di fatto la sua attività.

Per manifestarsi contro i piani di Foxtrot, Sakai ha condotto un'iniziativa che ha portato all'invio di una lettera, firmata da 41 piccoli imprenditori in rappresentanza di 35 imprese locali, ai funzionari della città che si opponevano all'ingresso di Foxtrot nel quartiere. Inoltre, una petizione pubblica contro i piani di Foxtrot ha raccolto quasi 1,400 firme.

L'opposizione a Foxtrot fa parte di una più ampia reazione contro la crescente presenza di catene di negozi nazionali ad Andersonville. Il quartiere, noto per la sua filosofia del "negozio locale", ha visto l'apertura di catene importanti come Warby Parker, Jeni's Ice Cream e Taco Bell, che hanno sostituito attività locali di lunga data.

I critici sostengono che le catene di negozi hanno un impatto negativo sulla comunità distogliendo denaro dalle imprese locali. Anche la capacità delle catene di assorbire le perdite e di compensarle con altri mezzi, come il commercio elettronico o i profitti provenienti da altri luoghi, mette le piccole imprese in una posizione di svantaggio.

L'interesse di Foxtrot per Andersonville deriva dal fatto che la società ha raccolto finanziamenti significativi per l'espansione in altre città. Il negozio proposto ad Andersonville prevederebbe il consumo di alcol in sede, posti a sedere all'aperto e servizi di consegna.

Mentre Foxtrot ha contattato i vicini e i funzionari nel tentativo di ottenere sostegno, la comunità rimane ferma nella sua opposizione. I proprietari di piccole imprese temono che l'ingresso di Foxtrot e di altre catene di negozi possa erodere ulteriormente il carattere unico e indipendente di Andersonville.