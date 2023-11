Rilasciata la nuova edizione di Monopoly a San Jose, che celebra i monumenti e la storia locali

By

L'attesissima edizione di Monopoly a San Jose è stata ufficialmente rilasciata il 20 novembre 2023, con un evento speciale tenutosi presso l'iconica Winchester Mystery House. Questa versione unica del classico gioco da tavolo rende omaggio alla ricca storia e ai monumenti di San Jose, catturando l'essenza della città per le generazioni a venire.

Il tabellone di gioco presenta una varietà di importanti punti di riferimento e attività commerciali locali, tra cui la Winchester Mystery House e l'Original Joe's, che occupano gli ambiti luoghi che normalmente sarebbero Boardwalk e Park Place. Altre destinazioni popolari presenti sul tabellone includono Santana Row, Piazza San Pedro, Plaza de Cesar Chavez e Tech Interactive.

Il sindaco di San Jose Matt Mahan ha espresso il suo entusiasmo per l'uscita, affermando che il gioco offre una meravigliosa opportunità per celebrare la storia e la cultura della città. Ha sottolineato l’importanza di preservare i monumenti locali e di garantire che siano commemorati in un modo così unico.

L'edizione San Jose di Monopoly è ora disponibile per l'acquisto presso vari rivenditori, tra cui Amazon e CVS, per $ 39.95. Il gioco è stato creato da Top Trumps e concesso in licenza da Hasbro, garantendo un'esperienza di gioco divertente e di alta qualità.

FAQ:

D: Dove posso acquistare l'edizione San Jose di Monopoly?

R: Il gioco è disponibile per l'acquisto presso rivenditori come Amazon e CVS.

D: Quanto costa il gioco?

R: L'edizione San Jose di Monopoly ha un prezzo di $ 39.95.

D: Quali punti di riferimento sono presenti sul tabellone?

R: La Winchester Mystery House, Original Joe's, Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez e Tech Interactive sono tra i punti di riferimento inclusi nel gioco.

D: Quale azienda ha creato il gioco?

R: L'edizione San Jose di Monopoly è stata creata da Top Trumps e concessa in licenza da Hasbro.

Fonte:

– [Amazon](https://www.amazon.com/)

– [CVS](https://www.cvs.com/)