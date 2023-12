Nuovi approfondimenti sulla storia del clima terrestre rivelano una maggiore sensibilità ai gas serra

Un’analisi completa della storia climatica della Terra, durata milioni di anni, ha rivelato che il pianeta è significativamente più sensibile ai gas serra di quanto si credesse in precedenza. Questa nuova ricerca suggerisce che gli attuali modelli climatici potrebbero sottostimare il potenziale di riscaldamento a lungo termine causato dalle emissioni di anidride carbonica.

Per determinare l’impatto delle nostre emissioni di carbonio sul clima terrestre è necessario comprendere quanto il pianeta si riscalda in risposta all’aumento dei livelli di CO2. Questa sensibilità è influenzata da circuiti di feedback che coinvolgono nuvole, scioglimento delle calotte glaciali e altri fattori.

Per ottenere informazioni su questa sensibilità, gli scienziati spesso studiano i cambiamenti climatici del passato. Tuttavia, a causa delle limitazioni nei campioni di carote di ghiaccio, i ricercatori si affidano a proxy per ricostruire le temperature e i livelli di CO2 atmosferici anche più indietro nel tempo. Vari indicatori, come la densità dei pori delle foglie delle piante o i livelli di isotopi nei gusci di organismi marini fossilizzati, forniscono indicatori delle passate concentrazioni di CO2.

Un team internazionale di oltre 80 ricercatori ha condotto un’analisi approfondita, creando un quadro più accurato degli antichi livelli di CO2. Questa migliore comprensione consente agli scienziati di contestualizzare gli attuali livelli atmosferici di CO2 nel profondo passato. Stime recenti suggeriscono che livelli di CO2 paragonabili a quelli odierni erano presenti per l’ultima volta circa 14 milioni di anni fa, molto prima di quanto si pensasse in precedenza.

Confrontando questi nuovi dati sulla CO2 con le registrazioni della temperatura si rivela la sensibilità del clima terrestre ai cambiamenti del biossido di carbonio. Mentre i modelli climatici stimano un aumento della temperatura compreso tra 1.5°C e 4.5°C per un raddoppio della CO2 atmosferica, i risultati suggeriscono un aumento della temperatura maggiore compreso tra 5°C e 8°C.

Tuttavia, è importante notare che le scale temporali dello studio comprendono centinaia di migliaia di anni, non le scale temporali più brevi relative alle esperienze umane. Pertanto, non fornisce previsioni precise per le temperature globali nell’anno 2100. I complessi effetti a cascata del cambiamento climatico richiedono tempo per manifestarsi pienamente.

Inoltre, le vaste scale temporali coperte dallo studio potrebbero oscurare i dettagli più fini della sensibilità climatica. Lo scienziato del clima Michael Mann sottolinea che la sensibilità climatica del passato potrebbe essere stata diversa dalle stime attuali, forse spiegando i valori più alti riscontrati in questa ricerca.

Anche se questa nuova comprensione della profonda storia climatica della Terra potrebbe non applicarsi direttamente all’attuale riscaldamento causato dall’uomo, ribadisce la stretta relazione tra CO2 e temperature globali. Sottolinea l’urgente necessità di affrontare il problema del continuo consumo di combustibili fossili, date le potenziali conseguenze evidenziate da questo studio.