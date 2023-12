Cleveland classificata tra le città meno sicure degli Stati Uniti

Una recente analisi ha rivelato che Cleveland, Ohio, insieme ad un'altra città dello stato, è considerata tra le città meno sicure degli Stati Uniti. Anche se potrebbe non essere una sorpresa per i residenti di Cleveland, la città è alle prese con un’ondata di violenza dal 2023, sulla buona strada per raggiungere un numero record di omicidi, mai visto da quattro decenni fa. L'analisi, condotta da Scholaroo, un sito web che assiste gli studenti universitari con borse di studio, ha classificato 150 città sulla base di vari indicatori di criminalità e sicurezza pro capite.

Nello studio, Cleveland si è classificata al numero 142, mentre Cincinnati è andata leggermente peggio al numero 147. Tuttavia, è stata Detroit, Michigan, a finire in fondo alla lista, rivendicando il titolo di città meno sicura. D’altra parte, l’analisi ha anche rivelato che St. Paul, Minnesota, è emersa come la grande città più sicura degli Stati Uniti

Esaminando i tassi di criminalità specifici, sia Cleveland che Cincinnati si sono trovate tra le ultime cinque città con i più alti tassi di rapine. Cincinnati, in particolare, si è classificata penultima per il più alto tasso di furti con scasso e ultima per furti e furti.

L'analisi di Scholaroo ha utilizzato una scala di 100 punti per valutare parametri come il numero di agenti di polizia, il tasso di omicidi, le rapine, le aggressioni e le sparatorie, con l'obiettivo di misurare accuratamente la sicurezza di ciascuna città. I punteggi ottenuti sono stati poi utilizzati per determinare la classifica delle città.

È innegabilmente preoccupante vedere Cleveland in primo piano in una lista del genere. La città, insieme ai suoi residenti, deve affrontare attivamente i crescenti livelli di violenza e lavorare per attuare misure efficaci per migliorare la sicurezza dei suoi residenti. Inoltre, questa analisi serve a ricordare fortemente l’importanza di investire nella sicurezza della comunità e di creare un ambiente in cui tutti possano sentirsi sicuri.