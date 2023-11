Un'analisi completa del cyberstalking: fattori che influenzano la perpetrazione e la vittimizzazione

La crescente diffusione delle tecnologie digitali e di Internet ha dato origine a una nuova forma di intrusione personale nota come cyberstalking. Il cyberstalking è definito come la comunicazione elettronica ripetuta e indesiderata che provoca paura e angoscia nelle vittime. Anche se potrebbe non comportare violenza fisica come lo stalking offline, può avere gravi conseguenze emotive e psicologiche. Con oltre 1.3 milioni di persone che subiscono ogni anno il cyberstalking, è fondamentale comprendere i fattori che contribuiscono a questo tipo di vittimizzazione.

Un recente studio condotto da un ricercatore della Sam Houston State University (SHSU) ha approfondito la ricerca sul cyberstalking per identificare i fattori associati sia alla perpetrazione che alla vittimizzazione. Lo studio ha esaminato quasi 60 studi condotti tra il 2002 e il 2022, per lo più condotti negli Stati Uniti, ma anche in altri paesi come Australia, Belgio, Spagna, Turchia, Canada, Cile, Egitto, Inghilterra e Portogallo. I partecipanti includevano sia adulti che adolescenti.

Lo studio ha utilizzato un approccio meta-analitico a tre livelli per identificare la validità relativa dei predittori relativi a fattori sociodemografici, esperienze di fondo, fattori di rischio e domini protettivi. I risultati dello studio hanno rivelato che l’ambito di background ha avuto l’impatto più significativo sulla perpetrazione e sulla vittimizzazione del cyberstalking, seguito dall’ambito del rischio. Tuttavia, gli ambiti sociodemografico e protettivo non hanno avuto un effetto significativo.

Lo studio ha inoltre rilevato che gli individui che adottano comportamenti cyber-aggressivi si espongono al rischio di subire cyberstalking o ritorsioni da parte delle vittime. Le esperienze offensive, sia online che offline, erano fortemente correlate alla vittimizzazione del cyberstalking. Tratti della personalità e psicologici, come stress, ansia e depressione, nonché tratti relazionali rischiosi, come comportamenti di tradimento e gelosia romantica, sono stati associati sia alla perpetrazione che alla vittimizzazione del cyberstalking.

Questi risultati possono fornire preziosi spunti per lo sviluppo di strategie di prevenzione per affrontare il cyberstalking. Comprendendo i fattori che contribuiscono al cyberstalking, le istituzioni e i governi possono allocare in modo efficiente risorse limitate e indirizzare gli sforzi di prevenzione dove sono più necessari. Le strategie di prevenzione dovrebbero tenere conto della sovrapposizione tra violenza offline e violenza informatica, nonché dei fattori di fondo che aumentano il rischio di perpetrazione e vittimizzazione.

FAQ

Che cos'è il cyberstalking?

Il cyberstalking si riferisce alla comunicazione elettronica ripetuta e indesiderata che provoca paura e angoscia nelle vittime. Implica l’uso della tecnologia, come Internet, per molestare, intimidire o minacciare gli individui.

Quanto è diffuso il cyberstalking?

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ogni anno più di 1.3 milioni di persone subiscono cyberstalking. L’uso diffuso delle tecnologie digitali e di Internet ha contribuito all’aumento degli episodi di cyberstalking.

Quali sono i fattori associati al cyberstalking?

Lo studio ha identificato diversi fattori associati al cyberstalking, tra cui esperienze pregresse, fattori di rischio e alcuni tratti psicologici e della personalità. Le esperienze offensive, sia online che offline, erano fortemente correlate alla vittimizzazione del cyberstalking.

In che modo questi risultati possono aiutare a prevenire il cyberstalking?

Comprendere i fattori che contribuiscono al cyberstalking può contribuire allo sviluppo di strategie di prevenzione. Prendendo di mira i fattori che si sovrappongono tra violenza offline e violenza informatica, gli sforzi di prevenzione possono essere più efficaci nell’affrontare il cyberstalking e nel proteggere le potenziali vittime.