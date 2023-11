L'incantevole fauna selvatica della campagna giapponese: un'avventura ispirata agli anime

By

Vivere nella campagna giapponese si è rivelata per noi un’esperienza straordinaria. Due anni fa abbiamo acquistato una casa a un prezzo incredibilmente basso e da allora la nostra pittoresca dimora ci ha svelato le meraviglie della natura in modi che non avremmo mai immaginato.

Incuriositi dalla possibilità di attività paranormali, abbiamo deciso di installare una trail cam nella nostra proprietà. Non sapevamo che invece di catturare incontri spettrali, saremmo stati trattati con scorci affascinanti della fauna selvatica residente nella regione.

Il nostro primo visitatore notturno si è rivelato essere un procione, che ha placato le nostre paure di incontrare creature selvagge. Tuttavia, durante una recente ispezione delle riprese della trail cam, siamo rimasti sbalorditi nello scoprire una conoscenza inaspettata: un maestoso cervo selvatico.

A differenza di qualsiasi cervo che avevamo visto prima, questa magnifica creatura vantava corna impressionanti che sembravano uscite da un film anime. Persino il famoso cervo libero di Nara non poteva competere con la grandiosità di questa controparte selvaggia. Sembrava che ci fossimo imbattuti in un personaggio dell'incantevole mondo della principessa Mononoke.

È interessante notare che il cervo si è fermato più volte durante la sua visita notturna, guardando con curiosità la nostra casa. Immaginare che la sua presenza ci cogliesse di sorpresa entro i confini della nostra casa ci ha fatto venire i brividi lungo la schiena. Eppure, riflettendoci, sembrava più affascinato dal proprio riflesso sul vetro che dal desiderio di esplorare il nostro dominio.

Con nostro grande piacere, le visite dei cervi non si sono limitate ad una sola notte. Come illustrato nelle foto allegate, il nostro nuovo compagno è apparso sulla trail cam in tre momenti diversi: intorno alle 3 del mattino del 19 settembre, alle 10:24 di due giorni dopo e infine alle 9:30 dell'11 ottobre.

Questo affascinante incontro ci ha aperto gli occhi sulla diversificata fauna selvatica che risiede vicino alla nostra proprietà. Desiderosi di svelare ulteriori segreti della natura, abbiamo deciso di investire in ulteriori trail cam. Con un pizzico di fortuna, questi dispositivi ci permetteranno di catturare la bellezza di altri abitanti a quattro zampe, e aspettiamo con ansia l'arrivo di questi visitatori selvaggi, che hanno catturato i nostri cuori molto più di qualsiasi enigmatica figura della notte.

Immagini © SoraNews24

FAQ:

1. Cosa ti ha spinto ad acquistare una casa nella campagna giapponese?

Il nostro desiderio di abbracciare la vita rurale e sperimentare le meraviglie della natura sono state le motivazioni principali alla base della nostra decisione di acquistare una casa nella campagna giapponese.

2. La trail cam ha catturato qualche attività paranormale?

Contrariamente alle nostre aspettative iniziali, la trail cam non ha catturato alcuna attività paranormale. Invece, ha fornito scorci accattivanti della fauna selvatica locale.

3. Perché le corna del cervo selvatico erano importanti?

Le corna del cervo selvatico che abbiamo incontrato erano eccezionalmente grandi e belle, aumentando il loro fascino e ricordando personaggi immaginari visti nei film anime.

4. Quanto spesso il cervo ha visitato la tua proprietà?

Il cervo ha fatto più visite alla nostra proprietà, apparendo in momenti diversi durante la notte del 19 settembre, alcune notti dopo e infine l'11 ottobre.