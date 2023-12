Rivoluzionare lo stoccaggio dell’energia: il ruolo del calcestruzzo

Il calcestruzzo, l’antico materiale da costruzione, è ora in prima linea nello sforzo globale per affrontare il cambiamento climatico e soddisfare la crescente domanda di energia delle città e delle industrie moderne. Mentre i governi di tutto il mondo cercano soluzioni alternative e sicure per la produzione e lo stoccaggio dell’energia, i materiali per lo stoccaggio dell’energia termica (TES) sono emersi come una componente cruciale nella battaglia contro il riscaldamento globale. E si scopre che il calcestruzzo sta giocando un ruolo significativo in questa rivoluzione.

Nella sua forma tradizionale, il calcestruzzo è costituito da cemento, acqua, sabbia e ghiaia. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che aggiungendo altre sostanze alla miscela, le proprietà di accumulo dell’energia termica del calcestruzzo possono essere notevolmente migliorate. Ad esempio, le ceneri volanti, un sottoprodotto della combustione del carbone, hanno dimostrato una conduttività termica e una capacità di accumulo del calore superiori quando aggiunte al calcestruzzo.

Inoltre, il calcestruzzo ad alte prestazioni (HPC), noto per la sua resistenza e durata avanzate, ha mostrato un enorme potenziale anche nelle applicazioni di stoccaggio dell’energia termica. Grazie alle sue proprietà termiche migliorate combinate con caratteristiche meccaniche, l'HPC è una scelta promettente per gli ultimi progressi nello stoccaggio dell'energia.

Una particolare area di interesse è il calcestruzzo leggero contenente materiali a cambiamento di fase (PCM). Il PCM è una sostanza in grado di assorbire e rilasciare calore durante una transizione di fase. Infondendo PCM liquido nel calcestruzzo poroso, i ricercatori sono riusciti a migliorare l'isolamento delle pareti senza la necessità di aumentarne lo spessore. Questa innovazione consente a strutture come le sale di stagionatura per componenti prefabbricati in calcestruzzo di trattenere un notevole calore a temperature elevate per periodi prolungati.

L’aggiunta di aggregati PCM al calcestruzzo ha prodotto risultati affascinanti. Il coefficiente di conduttività termica (k) del materiale, che rappresenta la sua capacità di condurre il calore, migliora all'aumentare del contenuto di aggregato PCM. Inoltre, il calcestruzzo contenente aggregati PCM ibridi (una combinazione di PCM solido e liquido) ha dimostrato un calore latente più elevato, rendendolo più efficiente nello stoccaggio del calore a temperature elevate rispetto al calcestruzzo con aggregati PCM singolari.

Oltre al PCM, i ricercatori hanno anche esplorato l’uso del calcestruzzo nanoingegnerizzato per un migliore accumulo di energia. Incorporando materiali a cambiamento di fase microincapsulati (m-PCM) insieme a nanotubi di carbonio a parete multipla (MWCNT) e fumi di silice (SF), le proprietà meccaniche e termiche del composito cementizio vengono migliorate. Questi progressi si sono dimostrati efficaci nel ridurre il fabbisogno energetico per la regolazione termica, rendendo il calcestruzzo nanoingegnerizzato una soluzione attiva per ambienti estremamente freddi.

Mentre il mondo continua ad affrontare le sfide del cambiamento climatico e della crescente domanda di energia, il calcestruzzo sta emergendo come un alleato cruciale nella ricerca di soluzioni di stoccaggio dell’energia sostenibili ed efficienti. La sua versatilità, adattabilità e capacità di immagazzinare e rilasciare energia termica lo rendono uno strumento potente nella lotta contro il riscaldamento globale.

FAQ

D: Cos'è l'accumulo di energia termica (TES)?

R: Lo stoccaggio dell'energia termica è il processo di stoccaggio dell'energia termica da fonti rinnovabili o convenzionali da utilizzare in un secondo momento.

D: Cosa sono i materiali a cambiamento di fase (PCM)?

R: I materiali a cambiamento di fase sono sostanze con la capacità di assorbire e rilasciare calore durante la transizione di fase.

D: Cos'è il calcestruzzo ad alte prestazioni (HPC)?

R: Il calcestruzzo ad alte prestazioni è un tipo di calcestruzzo che presenta maggiore resistenza e durata rispetto al calcestruzzo tradizionale.

D: Cos’è il calcestruzzo nanoingegnerizzato?

R: Il calcestruzzo nanoingegnerizzato è un tipo di calcestruzzo che incorpora nanoparticelle o nanostrutture per migliorarne le proprietà, come resistenza meccanica e conduttività termica.

