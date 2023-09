TV Hisense ULED X: una rivoluzione nella tecnologia di retroilluminazione

By

Il TV Hisense ULED X sta rivoluzionando il modo in cui sperimentiamo la tecnologia di retroilluminazione. Uno dei problemi principali della retroilluminazione è che può filtrare, sbiadire i neri e creare aloni attorno agli oggetti luminosi. I produttori di televisori hanno cercato di risolvere questo problema utilizzando luci LED che possono essere spente dietro le aree destinate ad essere nere. Questa tecnica, nota come zone di oscuramento, ha avuto risultati contrastanti, spesso portando ad artefatti tonali e ad un allineamento imperfetto.

Tuttavia, la TV Hisense ULED X adotta un approccio diverso. Con le sue 20,000 retroilluminazione mini-LED suddivise in 5,000 zone di oscuramento, questo televisore offre un numero di zone maggiore rispetto alla maggior parte degli altri modelli sul mercato. Il risultato è un notevole miglioramento della qualità e della precisione dell'immagine. I neri sono molto più scuri e i colori sono ricchi e vibranti.

In termini di confronto, i televisori LCD sono generalmente considerati migliori degli OLED per ambienti ben illuminati. Tuttavia, il televisore ULED X offre livelli di nero impressionanti, un effetto Blooming minimo e una profonda saturazione del colore, rendendolo indistinguibile dai televisori OLED sotto molti aspetti. Inoltre, l’ULED X brilla in termini di luminosità massima, superando la maggior parte dei televisori LCD.

Durante una revisione approfondita, il TV ULED X ha costantemente impressionato per la qualità delle immagini, superando anche alcuni dei migliori televisori sul mercato. Contenuti di alta qualità con codifica ad alta gamma dinamica hanno messo in mostra le capacità dell'ULED X, con la maggior parte delle scene preferite rispetto a quelle di un principale concorrente.

Tuttavia, ci sono alcuni svantaggi da considerare. I controlli vocali dell'ULED X sono limitati e il suo sistema operativo Vidaa potrebbe non offrire lo stesso livello di supporto delle app di Android TV. Per chi fa affidamento su app specifiche, si consiglia di verificare la disponibilità prima di acquistare l'ULED X.

Nel complesso, il televisore Hisense ULED X offre un progresso significativo nella tecnologia di retroilluminazione. La sua eccezionale qualità delle immagini, i livelli di nero impressionanti e i colori vivaci lo rendono uno dei principali contendenti nel mercato televisivo. Sebbene possa presentare alcune limitazioni, merita sicuramente il riconoscimento come uno dei migliori televisori attualmente disponibili.

Fonte:

– [Fonte 1]

– [Fonte 2]