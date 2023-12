L'Ohio ottiene finanziamenti per la pianificazione di percorsi ferroviari ad alta velocità

L'Ohio è riuscito a ottenere finanziamenti dalla Federal Railroad Administration per pianificare rotte ferroviarie ad alta velocità tra diverse grandi città dello stato. Il finanziamento di 500,000 dollari sarà stanziato per la pianificazione di ciascuna delle quattro rotte proposte, compresi i corridoi Cincinnati, Columbus, Dayton e Cleveland.

Questo annuncio arriva quando l'ufficio del governatore dell'Ohio Mike DeWine ha espresso la necessità di una pianificazione approfondita per determinare la fattibilità dell'implementazione dei servizi ferroviari passeggeri all'interno dello stato. Gli studi condotti mireranno a identificare i potenziali costi, la redditività e gli eventuali sussidi statali necessari per la gestione delle linee ferroviarie.

L'obiettivo del governo è comprendere la domanda di treni passeggeri tra gli abitanti dell'Ohio, valutare la fattibilità dei diversi orari di servizio e confrontare i vantaggi in termini di convenienza e risparmio di tempo del viaggio in treno con altri modi di trasporto. L'obiettivo finale è fornire migliori opzioni di trasporto, espandere le opportunità, stimolare la crescita delle imprese e creare opportunità di lavoro, promuovendo al tempo stesso i collegamenti tra le comunità dell'Ohio e l'intera regione del Midwest.

Parte del lavoro di pianificazione riguarderà l'identificazione dei progetti di costruzione di capitale necessari per avviare o espandere i servizi ferroviari passeggeri nelle aree designate. I funzionari di Amtrak e i leader locali hanno mostrato un forte sostegno alla creazione di un nuovo servizio ferroviario interurbano che collega Dayton alle principali città dell'Ohio.

Saranno inoltre forniti finanziamenti aggiuntivi per il lavoro in fase di pianificazione in altri corridoi, come Cleveland-Toledo-Detroit, Chicago-Fort Wayne-Columbus-Pittsburgh e il corridoio Midwest Connect attraverso varie città dell'Ohio. Ci sono anche piani per aumentare la frequenza del servizio cardinale da tre giorni alla settimana a giornaliero, offrendo una migliore connettività tra New York City, Washington, DC e Chicago.

L'impegno dell'Ohio a investire nella pianificazione ferroviaria ad alta velocità rappresenta un significativo passo avanti nel fornire opzioni di trasporto efficienti e sostenibili per residenti e pendolari.