AS7058: rivoluzionare il monitoraggio della salute nei dispositivi indossabili

La ricerca di una soluzione di monitoraggio sanitario all-in-one per i dispositivi indossabili è stata a lungo il Santo Graal della tecnologia. Questa settimana, Ams Osram ha annunciato uno sviluppo rivoluzionario che ci avvicina di un passo al raggiungimento di questo obiettivo. Scopri AS7058, un chip all'avanguardia che integra più misurazioni dei segni vitali in un unico dispositivo, aprendo la strada a dispositivi indossabili a basso consumo in grado di monitorare accuratamente la nostra salute.

L'AS7058, noto anche come front-end analogico (AFE), è progettato specificamente per orologi intelligenti, anelli intelligenti e altri dispositivi indossabili. Il suo design compatto ed efficiente, che misura solo 2.82 mm × 2.55 mm, rappresenta una svolta nel mondo della tecnologia di monitoraggio sanitario.

Allora, cosa distingue l'AS7058 dagli altri dispositivi? Diamo uno sguardo più da vicino alle sue principali caratteristiche e funzionalità:

Fotopletismogramma (PPG)

L'AS7058 incorpora un avanzato sistema di acquisizione PPG, dotato di un massimo di otto LED e otto ingressi fotodiodi. Emettendo luce nella pelle e misurando la luce riflessa o assorbita dai vasi sanguigni, la tecnologia PPG rileva le variazioni del volume del sangue all'interno dei tessuti umani. Ciò consente un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e di altri segni vitali.

Elettrocardiogramma (ECG)

Componente essenziale della valutazione della salute del cuore, la funzionalità di misurazione ECG dell'AS7058 utilizza elettrodi montati sulla pelle per rilevare l'attività elettrica generata dal cuore. Grazie all'elevata impedenza di ingresso, al basso rumore e all'eccellente rapporto di reiezione di modo comune, questo chip garantisce un monitoraggio cardiaco affidabile e accurato, allineandosi agli standard internazionali per i sistemi ECG ambulatoriali.

Impedenza corporea (BioZ)

La misurazione BioZ è fondamentale per valutare la composizione corporea, inclusi grasso e massa muscolare, nonché lo stato dei liquidi e la gittata cardiaca. Il canale BioZ dell'AS7058 presenta una gamma di correnti e frequenze di eccitazione, insieme a un'elevata impedenza di ingresso e un filtro passa-basso, che lo rendono adatto sia per applicazioni di diagnostica medica che di monitoraggio del fitness.

Attività Elettrodermica (EDA)

Misurando la conduttanza elettrica della pelle, l'AS7058 può fornire preziose informazioni sui livelli di eccitazione psicologica o fisiologica. Questa funzione è particolarmente utile per monitorare lo stress e le emozioni. Influenzato dai livelli di umidità della pelle, l'EDA è strettamente legato all'attività delle ghiandole sudoripare controllate dal sistema nervoso simpatico.

Con la sua integrazione avanzata di misurazioni PPG, ECG, BioZ ed EDA, l'AS7058 spinge i confini della tecnologia di monitoraggio sanitario. Combinando più misurazioni dei segni vitali in un unico dispositivo compatto, rappresenta un passo avanti sia per le applicazioni di consumo che per quelle mediche. Inoltre, i miglioramenti progettuali dell'AS7058, come il controllo automatico dell'offset e gli ADC ad alta risoluzione, garantiscono un monitoraggio accurato e affidabile in diverse condizioni ambientali.

Poiché la domanda di soluzioni integrate di monitoraggio sanitario continua ad aumentare, AS7058 inaugura una nuova era per i dispositivi indossabili. Il suo potenziale impatto sul benessere individuale e sulla diagnostica medica non può essere sopravvalutato. Preparatevi per un futuro in cui i dispositivi indossabili tracciano facilmente la nostra salute, offrendo informazioni preziose sul nostro benessere generale.

FAQ

D: Cos'è un front-end analogico (AFE)?

R: Un front-end analogico, o AFE, è un sistema elettronico specializzato che si interfaccia tra sensori analogici e sistemi di elaborazione digitale, spesso presenti in dispositivi come i dispositivi indossabili. Amplifica e condiziona i segnali deboli del sensore, rendendoli adatti all'elaborazione digitale a valle.

D: In che modo l'AS7058 misura la composizione corporea e altri segni vitali?

R: L'AS7058 utilizza varie tecniche e sensori per misurare diversi segni vitali. Per la composizione corporea, utilizza l’impedenza corporea (BioZ), che misura l’impedenza dei tessuti corporei a una corrente elettrica applicata. Altri segni vitali, come la frequenza cardiaca e la conduttanza cutanea, vengono monitorati utilizzando le tecnologie PPG, ECG ed EDA.

D: L'AS7058 può essere utilizzato in ambienti medici?

R: Assolutamente! L'affidabilità, la precisione e la conformità dell'AS7058 agli standard internazionali lo rendono adatto alla diagnostica medica, compresi i sistemi ECG ambulatoriali e altre applicazioni sanitarie. Tuttavia, soddisfa anche le esigenze dei consumatori generali interessati a monitorare la propria salute e benessere.