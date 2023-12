AMD rilascia il codice sorgente FidelityFX Super Risoluzione 3

AMD ha recentemente reso disponibile a sviluppatori e appassionati il ​​codice sorgente di FidelityFX Super Risoluzione 3 (FSR 3). Questa mossa segue il lancio dell'ultima versione della tecnologia super risoluzione di AMD a settembre, con la promessa di rilasciare il codice sorgente insieme ai giochi compatibili.

FSR 3 introduce la sua tecnologia di generazione di frame AFMF, in lavorazione da novembre 2022. Il codice può essere trovato nel ramo FSR 3 di FidelityFX-SDK su GitHub, rendendolo facilmente accessibile a sviluppatori, esperti e semplici curiosi sul funzionamento interno della tecnologia. GPU Open ha anche pubblicato una guida all'integrazione in PDF per AMD FSR 3, fornendo risorse aggiuntive per gli sviluppatori.

Il codice sorgente include istruzioni complete di integrazione per DirectX 12 e Unreal Engine 5, due delle API di gioco per PC più popolari. Con FSR 3, gli sviluppatori possono trarre vantaggio da funzionalità come la generazione di fotogrammi con fotogrammi interpolati per un movimento più fluido, upscaling della risoluzione con qualità quasi nativa, riduzione della latenza, anti-aliasing di alta qualità e ottimizzazione per GPU di fascia medio-alta.

Uno dei principali vantaggi di FSR 3 è la compatibilità multipiattaforma, che gli consente di funzionare su GPU di marchi diversi e piattaforme multiple, inclusi PC e Xbox. AMD e GPU Open sottolineano che l'integrazione di FSR 3 in un gioco o in un'applicazione è un processo semplice, soprattutto per chi ha già familiarità con FSR 2.

Tuttavia, ci sono alcune considerazioni da tenere a mente quando si utilizza FSR 3. Si consiglia di utilizzare la tecnologia solo quando si raggiungono 60 fps o superiori. Se un PC fatica a raggiungere i 30 fps nativi alla risoluzione selezionata, è consigliabile evitare di utilizzare FSR 3 upscale. Inoltre, i giocatori sono incoraggiati a utilizzare un limitatore di frame nel gioco e ad abilitare V-Sync On per prestazioni ottimali.

Sebbene FSR 3 sia stato inizialmente lanciato con il supporto per due giochi, Forspoken e Immortals of Aveum, l'elenco dei giochi supportati è stato aggiornato in concomitanza con il rilascio del codice sorgente. Si prevede che questo approccio open source guiderà ulteriormente l'adozione e l'implementazione di FSR 3 nella comunità dei videogiochi.