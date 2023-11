I nuovi e-reader Kobo colpiscono il mercato indiano, offrendo una degna alternativa al Kindle

Per anni, gli e-reader Amazon Kindle hanno dominato il mercato indiano, non lasciando ai lettori altra scelta. Tuttavia, la situazione sta cambiando quando emerge un nuovo giocatore: gli e-reader Kobo di Rakuten. Con il suo lancio nel paese questa settimana, Kobo offre ai lettori indiani una gamma più diversificata di opzioni per soddisfare le loro preferenze di lettura.

Un vantaggio chiave che distingue Kobo da Kindle è la sua flessibilità nel supporto del formato file. Mentre Amazon limita Kindle a selezionare i formati, Kobo supporta un'ampia gamma di formati di file, rendendolo più versatile per gli utenti che consumano contenuti in vari formati.

Kobo ha rilasciato tre modelli di e-reader in India. L'opzione entry-level è il Kobo Nia, al prezzo di Rs 10,999. È dotato di uno schermo e-ink HD da 6 pollici, 8 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 1000 mAh. Il prossimo è il Kobo Clara 2E, al prezzo di Rs 14,999, che offre le stesse dimensioni dello schermo ma viene fornito con un grado di protezione IPX8 per la resistenza all'acqua. Vanta 16 GB di spazio di archiviazione, Wi-Fi, connettività USB C e una durata della batteria fino a 7 giorni. Infine, c'è il modello premium Kobo Libra 2, al prezzo di Rs 19,999, che sfoggia un display HD da 7 pollici con supporto per la modalità oscura, 32 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 1500 mAh.

I potenziali acquirenti possono acquistare questi e-reader attraverso varie piattaforme online e il sito web di Kobo in India.

Anche se a prima vista potrebbero non sembrare differenze significative tra gli e-reader Kobo e Kindle, Kobo mira a sfidare la solida esperienza di Amazon in India. Con il suo più ampio supporto per i formati di file e i prezzi competitivi, Kobo è destinato a diventare una scelta popolare tra i lettori indiani.

FAQ

1. Gli e-reader Kobo possono aprire file acquistati dal Kindle Store?

No, Kobo non supporta il formato file proprietario di Amazon. Tuttavia, gli e-reader Kobo sono compatibili con un'ampia gamma di altri formati di file.

2. Gli e-reader Kobo sono disponibili solo in India?

No, gli e-reader Kobo sono disponibili a livello globale. Il recente lancio in India estende semplicemente la portata del marchio a un nuovo mercato.

3. Come si confronta la durata della batteria degli e-reader Kobo con quella di Kindle?

La durata della batteria degli e-reader Kobo varia a seconda del modello. Il Kobo Clara 2E offre fino a 7 giorni di durata della batteria, mentre il Kobo Libra 2 può durare per periodi di lettura prolungati con la sua batteria da 1500 mAh.

4. Posso sincronizzare i miei e-book su diversi dispositivi con Kobo?

Sì, Kobo fornisce la sincronizzazione tra dispositivi, consentendo agli utenti di accedere facilmente ai propri e-book su più dispositivi, inclusi smartphone, tablet e computer.

5. Esiste una garanzia per gli e-reader Kobo?

Kobo offre una garanzia limitata sui suoi e-reader. Per i dettagli specifici della garanzia, si consiglia di verificare presso il punto vendita o fare riferimento al sito ufficiale di Kobo.

