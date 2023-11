Ti presentiamo Astro for Business: il nuovo robot per la guardia di sicurezza di Amazon

Amazon sta rivoluzionando il settore della sicurezza con la sua ultima offerta, Astro for Business. Questo robot innovativo è progettato per fungere da guardia di sicurezza itinerante nei negozi al dettaglio e in altri settori, proteggendo da intrusioni e altre minacce. Dotato di tecnologia avanzata di rilevamento del movimento, Astro può pattugliare spazi fino a 5,000 piedi quadrati, fornendo una sorveglianza completa e garantendo la sicurezza di inventari e proprietà di valore.

Astro for Business è un'estensione del robot domestico Astro originale di Amazon, introdotto nel settembre 2021. Mentre la versione consumer di Astro si concentra sul servire come utile assistente domestico, l'edizione business assume un nuovo ruolo come strumento di prevenzione della criminalità. Con un prezzo di $ 2,349.99, questa soluzione di sicurezza all'avanguardia ha un costo elevato ma offre una protezione senza precedenti per gli imprenditori.

La richiesta di misure di sicurezza rafforzate è evidente, come dimostrano le sconcertanti perdite subite da rivenditori e imprese a causa dei furti. Secondo la National Retail Federation, le differenze inventariali, che comprendono i taccheggi e la criminalità organizzata nel commercio al dettaglio, ammontavano a quasi 100 miliardi di dollari nel 2022. Riconoscendo questo problema, Amazon mira ad affrontare il problema frontalmente fornendo una soluzione che va oltre le tradizionali telecamere statiche e gli allarmi. sistemi.

Astro for Business ha già dimostrato la sua efficacia in vari settori, come salute e benessere, alimenti e bevande ed edilizia. Le sue capacità di movimento intelligente gli hanno permesso di identificare i punti ciechi e le aree che i metodi di sorveglianza convenzionali potrebbero non cogliere. Con la vigilanza e le notifiche in tempo reale di Astro, gli imprenditori possono stare tranquilli, sapendo che le loro risorse sono protette, anche quando non sono sul posto.

Per integrare le capacità di Astro, Amazon offre una suite di prodotti di sicurezza aggiuntivi. Questi includono Ring Protect Pro, che integra Astro con sensori Ring e rilevatori di movimento, nonché un servizio di guardia di sicurezza virtuale. Con questo sistema di sicurezza completo, Astro può avvisare i centri di sicurezza remoti di potenziali minacce, consentendo agli agenti di sicurezza di visualizzare filmati dal vivo e, se necessario, contattare la polizia o i soccorritori.

Astro for Business rappresenta un significativo passo avanti nel campo della tecnologia della sicurezza. Sfruttando il potere dell’automazione e dell’intelligenza artificiale, Amazon sta rivoluzionando il modo in cui le aziende proteggono le proprie risorse. Grazie alla sua capacità di spostarsi autonomamente negli spazi e di rilevare potenziali minacce, Astro è destinato a diventare uno strumento indispensabile per rivenditori, produttori e altri settori che cercano di salvaguardare le proprie sedi.

FAQ

Cos'è Astro for Business?

Astro for Business è una versione del robot domestico Astro di Amazon progettato per fungere da guardia di sicurezza itinerante nei negozi al dettaglio e in altri settori. Utilizza una tecnologia avanzata di rilevamento del movimento per pattugliare gli spazi e rilevare intrusioni e altre minacce.

Quanto costa Astro for Business?

Astro for Business ha un prezzo di $ 2,349.99.

Quali funzionalità di sicurezza aggiuntive offre Amazon con Astro for Business?

Oltre ad Astro for Business, Amazon fornisce una suite di prodotti di sicurezza come Ring Protect Pro e un servizio di guardia di sicurezza virtuale. Queste offerte migliorano le capacità di Astro e forniscono ulteriori livelli di protezione per le aziende.

Quali settori possono trarre vantaggio da Astro for Business?

Astro for Business è adatto a un'ampia gamma di settori, tra cui vendita al dettaglio, produzione, salute e benessere, alimenti e bevande ed edilizia. È progettato per aiutare a proteggere inventario e proprietà di valore in spazi fino a 5,000 piedi quadrati.