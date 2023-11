Amazon presenta Astro Security Robot per le aziende, ampliando la sua suite di servizi

Nel mezzo dei suoi continui sforzi per rendere i robot una vista comune nelle famiglie, Amazon si rivolge ora alle aziende con l’introduzione del robot di sicurezza Astro. Al prezzo di 2,350 dollari, questa versione migliorata del modello consumer è dotata di funzionalità avanzate e di un abbonamento mensile chiamato Astro Secure del valore di 60 dollari, che consente al robot di pattugliare autonomamente aree specifiche. Questa mossa di Amazon indica uno spostamento verso lo sfruttamento del potenziale del robot come guardia di sicurezza mobile, illustrando la determinazione dell'azienda a trovare nuove applicazioni per il prodotto.

Mentre il modello Astro originale, lanciato nel 2021, si rivolgeva principalmente ai consumatori, Amazon ha incontrato difficoltà nel spingerlo nel mercato mainstream. Molti consumatori non sono a conoscenza dell'esistenza del prodotto e l'azienda ha incontrato difficoltà nell'aumentare la produzione e le quantità di spedizione. Tuttavia, l’introduzione della nuova versione per le aziende potrebbe fornire ad Amazon un caso d’uso più chiaro e pratico. Sebbene l'hardware rimanga sostanzialmente lo stesso, la variante industriale di Astro è ora in grado di pattugliare un'area più ampia, coprendo fino a 5,000 piedi quadrati rispetto alla capacità di 3,500 piedi quadrati del modello precedente.

L'introduzione di Astro per le aziende rientra nella più ampia strategia di Amazon volta ad espandere i propri servizi di sicurezza, un settore che ha acquisito un'importanza significativa dall'acquisizione del produttore di campanelli intelligenti Ring nel 2018. Oltre al robot Astro, Amazon offre ora piani di abbonamento mensili per Ring, che include un'opzione da 20 dollari per l'archiviazione sicura dei filmati e un piano da 99 dollari che può connettere gli utenti ai servizi di emergenza quando necessario. Considerando i costi associati, le aziende che adottano la suite completa di servizi di sicurezza di Amazon possono aspettarsi di sostenere spese di circa 180 dollari al mese, oltre al sostanziale investimento iniziale per il robot Astro.

Per monetizzare ulteriormente la sua divisione hardware, Amazon ha integrato alcune di queste funzionalità di sicurezza nelle sue unità Astro esistenti, rafforzando la proposta di valore per le aziende. Tuttavia, l’azienda deve affrontare la sfida di recuperare i notevoli investimenti effettuati negli ultimi anni nello sviluppo di Astro. Sebbene inizialmente accolto come un'iniziativa importante, il successo di Astro sul mercato è fondamentale per garantirne la continuità piuttosto che diventare un altro progetto Amazon interrotto.

