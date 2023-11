Nuove opzioni per leggere i fumetti durante la transizione dell'app Comixology su Kindle

Il modo in cui leggi i fumetti sul tuo dispositivo digitale sta per cambiare. A partire dal 4 dicembre l'app Comixology, popolare piattaforma per la lettura di fumetti, non sarà più funzionante. Ma non temere, perché Amazon ha annunciato che l'app Comixology si fonderà con l'app Kindle, offrendo ai lettori nuove opzioni e funzionalità migliorate.

In un documento di supporto, Amazon ha dichiarato che gli utenti potranno accedere ai propri fumetti, graphic novel e manga di Comixology direttamente nell'app Kindle. Anche se dovrai scaricare tutti i libri di Comixology che stavi leggendo nell'app Kindle, Amazon rassicura i lettori che i loro progressi in un libro si sincronizzeranno automaticamente. Inoltre, i clienti possono ancora acquistare fumetti dalla sezione Comixology di Amazon nel suo negozio.

Amazon si impegna a rendere la transizione agevole per gli utenti e la società ha apportato miglioramenti all'app Kindle per soddisfare gli appassionati di fumetti. Uno di questi miglioramenti è il filtro “Fumetti e Manga”, che consente ai lettori di individuare facilmente le proprie raccolte di fumetti e manga nella libreria. L'app raggrupperà anche numeri, volumi e omnibus della stessa serie, fornendo un'esperienza di lettura più organizzata.

Per personalizzare ulteriormente l'esperienza di lettura, l'app Kindle consente agli utenti di nascondere e mostrare libri specifici. Tutti i libri impostati come nascosti nell'app Comixology manterranno questa impostazione nell'app Kindle. Comixology ha anche pubblicato un video che mostra come adattarsi perfettamente all'app Kindle per i fumetti.

Sebbene la fusione tra Comixology e Kindle sia arrivata da molto tempo dall'acquisizione di Comixology da parte di Amazon nel 2014, i recenti cambiamenti hanno incontrato una certa resistenza. Tuttavia, Amazon continua a dedicarsi al miglioramento dell’esperienza di lettura dei fumetti e questa transizione presenta nuove opportunità sia per i lettori di fumetti accaniti che per quelli occasionali.

FAQ

1. Perché l'app Comixology si fonde con l'app Kindle?

La fusione mira a semplificare l'esperienza di lettura per gli utenti e fornire funzionalità migliorate nell'app Kindle appositamente progettata per i fumetti.

2. Potrò accedere ai fumetti acquistati in precedenza sull'app Kindle?

Sì, potrai accedere a tutti i tuoi fumetti, graphic novel e manga di Comixology nell'app Kindle. Dovrai scaricarli nell'app Kindle e i tuoi progressi verranno sincronizzati automaticamente.

3. Posso comunque acquistare i fumetti dalla sezione Comixology su Amazon?

Assolutamente! Puoi continuare ad acquistare fumetti dalla sezione Comixology di Amazon nel suo negozio.

4. Quali miglioramenti ha apportato Amazon all'app Kindle per i fumetti?

L'app Kindle ora dispone di un filtro "Fumetti e Manga" per una navigazione più semplice, il raggruppamento di numeri e volumi della stessa serie e la possibilità di nascondere e mostrare libri specifici.

5. L'app Comixology smetterà di funzionare completamente?

Sì, l'app Comixology non sarà più funzionante dal 4 dicembre. I lettori sono incoraggiati a passare all'app Kindle per le loro esigenze di lettura di fumetti.