Miglioramento dell'accessibilità: funzionalità di visualizzazione vocale di Amazon Fire Stick

Gli utenti di Amazon Fire Stick ora hanno una comoda opzione per migliorare la propria esperienza visiva con la funzione Visualizzazione vocale. Questo eccezionale strumento di accessibilità, progettato principalmente per persone con disabilità visive, offre un prezioso supporto a coloro che hanno difficoltà a vedere lo schermo o semplicemente cercano ulteriore assistenza durante la selezione dei contenuti da guardare.

Voice View, come lo descrive Amazon, è uno screen reader sviluppato appositamente per i dispositivi Fire TV. Quando attivato, comunica in modo sonoro il testo sullo schermo mentre gli utenti navigano attraverso le opzioni e le impostazioni del menu. Inoltre, può essere utilizzato durante il processo di configurazione iniziale del dispositivo, fornendo un'esperienza inclusiva e intuitiva.

Per accedere a questa funzione, assicurati di avere una Fire TV Stick accompagnata da un telecomando vocale Alexa. Gli utenti non dovranno più affrontare alcuna limitazione quando si tratta di godersi i propri programmi o film preferiti. Tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti Menu e Indietro, situati nella parte superiore dei tre piccoli pulsanti del telecomando, per circa due-cinque secondi, la funzione Voice View può essere attivata senza sforzo.

Oltre al metodo remoto, gli utenti hanno anche la possibilità di abilitare o disabilitare Voice View tramite l'app Impostazioni. Basta accedere alla sezione Accessibilità e selezionare VoiceView. Una volta attivata con successo, gli utenti verranno accolti con il messaggio vocale rassicurante “VoiceView Ready”, che indica che la funzionalità è abilitata e pronta per fornire un’esperienza coinvolgente. Al contrario, quando la funzione è disattivata, gli utenti sentiranno il messaggio "VoiceView Exiting".

Adottando strumenti di accessibilità come Voice View, Amazon dimostra il suo impegno verso l'inclusività, garantendo che tutti possano godere dei vantaggi della propria Fire TV Stick. Che si tratti di accedere a un'ampia gamma di contenuti o di navigare facilmente tra i menu, questa funzionalità aggiunge comodità e inclusività per tutti gli utenti.

Domande frequenti (FAQ)

Come posso attivare la funzione Voice View sul mio Amazon Fire Stick?

Per attivare la funzione Voice View, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Menu e Indietro sul telecomando vocale Alexa per circa due-cinque secondi. In alternativa, puoi abilitarlo tramite l'app Impostazioni selezionando Accessibilità e quindi VoiceView. Cosa fa la Visualizzazione vocale?

Voice View è un lettore di schermo che legge il testo sullo schermo mentre navighi tra le opzioni di menu e le impostazioni su Amazon Fire Stick. Aiuta le persone con disabilità visive fornendo assistenza acustica per un'esperienza visiva migliorata. Voice View è riservato solo agli utenti con problemi di vista?

Sebbene Voice View sia progettato principalmente per persone con disabilità visive, chiunque può trarre vantaggio dalle sue funzionalità per rendere la navigazione e la selezione dei contenuti più comode e accessibili. Posso attivare e disattivare la Visualizzazione vocale? Sì, puoi attivare o disattivare facilmente la funzione Voice View. Una volta abilitato, il messaggio "VoiceView Ready" ne confermerà l'attivazione. Allo stesso modo, quando disabilitato, sentirai "VoiceView Exiting".