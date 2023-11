Come accedere alla funzione Zoom nascosto e alla visualizzazione vocale su Amazon Fire Stick

By

Se possiedi un Amazon Fire Stick, ci sono alcune funzionalità nascoste di cui potresti non essere a conoscenza. Oltre a fornire accesso a un mondo di intrattenimento, Fire TV offre anche utili opzioni di accessibilità per gli utenti. Una di queste funzionalità è la lente d'ingrandimento dello schermo, che ti consente di ingrandire lo schermo.

Per abilitare la funzione zoom, segui questi semplici passaggi:

1. Vai all'app Impostazioni su Amazon Fire TV e seleziona Accessibilità.

2. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Indietro e Avanti veloce sul telecomando per circa cinque secondi.

3. Una volta abilitato, è possibile ingrandire premendo i pulsanti Menu e Avanzamento rapido. Per rimpicciolire, premere Menu e Riavvolgi.

4. Se si desidera modificare la direzione dello zoom, premere Menu e quindi i pulsanti corrispondenti Su, Giù, Sinistra o Destra.

È importante notare che la funzione di zoom potrebbe non funzionare con tutti i contenuti video. Secondo Amazon, "la maggior parte dei contenuti video non è compatibile con la funzione di zoom".

Un'altra ottima funzionalità di accessibilità offerta da Amazon Fire Stick è Voice View. Questa funzione consente a una voce virtuale di leggere cosa sta succedendo sullo schermo, rendendo più semplice la navigazione nel proprio dispositivo per gli utenti ipovedenti.

Per attivare Voice View, attenersi alla seguente procedura:

1. Individua il pulsante Menu e il pulsante Indietro sul telecomando Amazon Fire Stick.

2. Tenere premuti entrambi i pulsanti contemporaneamente per circa cinque secondi.

3. Una volta attivata la funzione si sentirà "VoiceView Ready".

Queste funzionalità nascoste su Amazon Fire Stick possono fornire un'esperienza più inclusiva e facile da usare per tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro esigenze di accessibilità. Che tu abbia bisogno di ingrandire lo schermo o di avere una voce virtuale che ti guida attraverso l'interfaccia, queste opzioni assicurano che tutti possano godersi al massimo il proprio Fire Stick.

Domande frequenti

D: Posso utilizzare la funzione di zoom con qualsiasi contenuto video?

R: No, la funzione di zoom potrebbe non essere compatibile con tutti i contenuti video.

D: Come posso ingrandire e rimpicciolire utilizzando la funzione zoom?

R: Per ingrandire, premere Menu e Avanzamento veloce. Per rimpicciolire, premere Menu e Riavvolgi.

D: Come posso attivare Voice View?

R: Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Menu e Indietro per circa cinque secondi per attivare la Visualizzazione vocale.

D: Voice View è disponibile su tutti i dispositivi Amazon Fire Stick?

R: Sì, Voice View è una funzionalità disponibile su tutti i dispositivi Amazon Fire Stick.