Diventa creativo con la mini stampante fotografica Canon Ivy 2

Stai cercando di mostrare i tuoi muscoli creativi e rivivere la nostalgia delle fotografie fisiche? Non cercare oltre la mini stampante fotografica Canon Ivy 2, ora disponibile su Amazon per soli $ 69, in calo rispetto al prezzo normale di $ 99. Questo impressionante sconto del 30% offre una grande opportunità per dare vita ai tuoi ricordi digitali in splendide copie cartacee in stile vintage.

La stampante fotografica Canon Ivy 2 Mini è il modello di seconda generazione lanciato alla fine del 2022 e l'attuale offerta di Amazon rappresenta il prezzo più basso mai registrato per questo dispositivo. Compatibile con telefoni iPhone e Android tramite Bluetooth 5.0, questa stampante ti consente di stampare e personalizzare le tue foto direttamente dal tuo smartphone o tablet tramite l'app Canon Mini Print.

Una caratteristica notevole di Ivy 2 Mini è l'uso dell'innovativa tecnologia ZINK (Zero Ink). Ciò significa che non sono necessarie cartucce d'inchiostro. Invece, all'interno della carta fotografica ZINK sono incorporati cristalli colorati a base di colorante, creando ogni volta stampe vivaci e di alta qualità.

La mini stampante fotografica IVY 2 offre anche una qualità di stampa migliorata, con colori della tonalità della pelle ottimizzati, contrasto fotografico migliorato e immagini più nitide. Inoltre, il retro stacca e incolla delle stampe ti consente di posizionarle facilmente sulle tue superfici preferite, creando collage fotografici personalizzati o decorazioni per la stanza.

Per sfruttare al massimo la tua mini stampante fotografica Canon Ivy 2, prendi in considerazione la possibilità di fare scorta di pacchetti di carta fotografica Canon ZINK, disponibili su Amazon. Puoi scegliere tra un pacchetto rettangolare da 50 fogli per $ 24 o un pacchetto da $ 20 di varianti circolari per $ 12 (con spedizione Prime inclusa).

Quindi, che tu preferisca il fascino delle fotografie fisiche o desideri esercitare la tua creatività, la mini stampante fotografica Canon Ivy 2 è una scelta eccellente per dare vita ai tuoi ricordi digitali. Non perdere questa offerta a tempo limitato e inizia a preservare i tuoi momenti in un modo meravigliosamente tangibile.

Domande frequenti (FAQ)

1. Come funziona la mini stampante fotografica Canon Ivy 2?

La mini stampante fotografica Canon Ivy 2 utilizza la tecnologia ZINK (Zero Ink), che incorpora cristalli colorati a base di colorante all'interno della carta fotografica ZINK. Quando la stampante applica calore alla carta, i cristalli si attivano, producendo stampe vivide e di alta qualità senza la necessità di cartucce d'inchiostro.

2. Posso stampare foto sia da dispositivi iPhone che Android?

Sì, la mini stampante fotografica Canon Ivy 2 è compatibile sia con i telefoni iPhone che con quelli Android. Collega semplicemente il tuo smartphone o tablet alla stampante tramite Bluetooth 5.0 e utilizza l'app Canon Mini Print per selezionare e personalizzare le tue foto.

3. Quali sono i miglioramenti nella qualità di stampa con Ivy 2 Mini?

La mini stampante fotografica Ivy 2 offre colori della tonalità della pelle ottimizzati, contrasto fotografico migliorato e nitidezza fotografica ottimizzata. Questi miglioramenti si traducono in stampe ancora più realistiche e vivide che catturano l'essenza dei tuoi ricordi.