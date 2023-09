Il “teorema senza capelli” dei buchi neri viene messo in discussione da una teoria alternativa della gravità?

Un recente articolo non pubblicato suggerisce che il “teorema senza capelli” dei buchi neri, ampiamente accettato, potrebbe non essere vero se una teoria alternativa della gravità chiamata formulazione teleparallela è corretta. Il teorema dell'assenza di capelli semplifica la nostra comprensione dei buchi neri affermando che la massa, la carica elettrica e lo spin di un buco nero contengono tutte le informazioni necessarie su di esso. Tuttavia, questa nuova teoria mette in discussione questa nozione e potrebbe potenzialmente complicare il nostro studio sui buchi neri. D’altra parte, potrebbe anche offrire ai fisici una nuova prospettiva e una comprensione più profonda dei buchi neri.

Il teorema dell’assenza di capelli implica che qualsiasi informazione sulla materia inghiottita da un buco nero viene persa quando il buco nero emette onde gravitazionali o luce. Secondo questo teorema, i buchi neri appaiono identici agli osservatori esterni, indipendentemente dalla loro storia o composizione. Il termine “capelli” è una metafora che descrive le informazioni perse oltre l'orizzonte degli eventi del buco nero.

Sebbene il teorema dell’assenza di capelli sia ampiamente accettato, ci sono fisici che continuano a metterlo in discussione e a cercare prove contro di esso. Gli autori dell'articolo inedito hanno esplorato le implicazioni della formulazione teleparallela della gravità di Einstein-Gauss-Bonnet, una teoria alternativa alla Relatività Generale. Questa teoria descrive la gravità utilizzando la torsione invece della curvatura.

Gli autori hanno scoperto che seguire questo percorso alternativo li ha portati a soluzioni “pelose” di buchi neri. Questi buchi neri pelosi coinvolgono campi scalari al di fuori dell’orizzonte degli eventi, fornendo ulteriori informazioni sull’interno del buco nero. Ad esempio, potrebbero essere emesse radiazioni gravitazionali. Anche se questo non è del tutto senza precedenti nelle teorie modificate della gravità, mette in discussione la semplicità del teorema dell’assenza di capelli.

Questo articolo, anche se non ancora sottoposto a revisione paritaria, evidenzia l’esplorazione in corso di teorie alternative sulla gravità e le loro implicazioni per lo studio dei buchi neri. Sebbene la Relatività Generale rimanga la teoria più ampiamente accettata, gli scienziati continuano a ricercare alternative per ottenere una comprensione più profonda delle complessità dell’universo.

Fonti: articolo non pubblicato sulla formulazione teleparallela della gravità, teorema dell'assenza di capelli, relatività generale