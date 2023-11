Nuove conoscenze sui biomarcatori per la progressione clinica nella malattia di Meniere

By

I ricercatori dell'Università di Scienza e Tecnologia di Huazhong a Wuhan, in Cina, hanno fatto scoperte significative riguardanti potenziali biomarcatori per la progressione clinica nella malattia di Meniere (MD). In un recente studio pubblicato su Scientific Reports, il team ha esplorato le alterazioni nella riorganizzazione della rete funzionale tra i pazienti affetti da MD, scoprendo affascinanti informazioni sui meccanismi neurali alla base della malattia.

Lo studio ha esaminato 55 pazienti affetti da MD e 70 controlli sani (HC), concentrandosi in particolare sulle differenze di connettività intranetwork e internetwork all'interno di nove reti ben definite in stato di riposo. I ricercatori hanno trovato livelli più bassi di connettività funzionale in 19 aree cerebrali associate alle reti somatomotoria, uditiva, ventrale, modalità predefinita, limbica e della materia grigia profonda nei pazienti con MD rispetto agli individui con HC.

Inoltre, lo studio ha rivelato una minore connettività intranetwork nelle reti uditiva, attenzione ventrale e limbica. Anche la connettività internet era diminuita tra varie reti, comprese le reti somatomotorie e limbiche, le reti uditive e somatomotorie, la materia grigia profonda e le reti di attenzione ventrale, e la materia grigia profonda e le reti in modalità predefinita.

I ricercatori hanno identificato 81 paia di aree cerebrali con differenze significative nella connettività funzionale tra pazienti affetti da MD e pazienti affetti da HC a livello marginale. In particolare, hanno trovato correlazioni positive tra il grado di connettività funzionale nell’amigdala sinistra e lo stadio della malattia MD, nonché tra la connettività intranetwork nella rete di attenzione ventrale e il rapporto vestibolare laterale sano.

Questi risultati forniscono una comprensione più ampia dei meccanismi neurali coinvolti nella MD e fanno luce sulle implicazioni funzionali dei modelli di connettività alterati. Identificando potenziali biomarcatori per la progressione clinica, questa ricerca offre nuove strade per la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio di questa condizione debilitante.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è la malattia di Meniere?

La malattia di Meniere è un disturbo vestibolare cronico caratterizzato da episodi di vertigini, perdita uditiva fluttuante, tinnito e pienezza uditiva. Colpisce l’orecchio interno e può causare notevoli interruzioni dell’equilibrio e della qualità della vita.

Cosa ha indagato lo studio?

Lo studio ha studiato le alterazioni nella riorganizzazione della rete funzionale tra i pazienti affetti da MD, concentrandosi in particolare sulle differenze nella connettività intranetwork e internetwork all'interno delle varie reti cerebrali.

Quali sono stati i risultati principali?

I ricercatori hanno riscontrato una connettività funzionale inferiore in più aree cerebrali associate a reti diverse nei pazienti affetti da MD rispetto ai controlli sani. Hanno anche osservato correlazioni tra il grado di connettività funzionale in specifiche regioni del cervello e sia lo stadio della malattia che il rapporto vestibolare.

Perché questi risultati sono importanti?

Questi risultati contribuiscono alla nostra comprensione dei meccanismi neurali alla base della malattia di Meniere e offrono potenziali biomarcatori per la progressione clinica. L’identificazione di tali biomarcatori può aiutare nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio della malattia, migliorando in definitiva i risultati per i pazienti.