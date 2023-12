AlphaCode 2 di Google ottiene risultati impressionanti nei concorsi di programmazione

Un nuovo modello di generazione del codice sviluppato da Google, noto come AlphaCode 2, ha fatto il suo debutto pubblico e, secondo quanto riferito, si è comportato eccezionalmente bene nei concorsi di programmazione. Il modello, basato sul sistema Gemini Pro di Google, ha ottenuto un punteggio superiore al 99.5 percentile dei partecipanti alle competizioni di programmazione online. Questo risultato dimostra le migliorate capacità di risoluzione dei problemi del modello, che è stato messo a punto utilizzando un set di dati contenente 15,000 problemi di CodeForces e 30 milioni di esempi di codice scritti da esseri umani.

Testato contro 77 problemi in 12 concorsi CodeForces, AlphaCode 2 è riuscito a risolverne il 43%, superando le prestazioni del precedente sistema AlphaCode del 25%. I ricercatori stimano che, in media, AlphaCode 2 si collochi all’85° percentile nella classifica della competizione. Tuttavia, è importante notare che le condizioni di competizione per la macchina e per i partecipanti umani erano diverse. AlphaCode 2 ha il vantaggio di poter proporre fino a dieci soluzioni diverse per ogni problema, aumentando così le sue possibilità di guadagnare punti.

AlphaCode 2 funziona in modo diverso dai programmatori biologici, poiché genera circa un milione di campioni di codice per un determinato problema. Questi campioni vengono quindi filtrati per rimuovere soluzioni irrilevanti o errate. Viene utilizzato un algoritmo di clustering per raggruppare i programmi rimanenti e viene inviata la soluzione con il punteggio più alto di ciascun gruppo.

Sebbene i risultati di AlphaCode 2 siano impressionanti, c'è ancora del lavoro da fare prima che i sistemi possano eguagliare le prestazioni dei migliori programmatori umani. Il modello si basa fortemente su tentativi ed errori ed è ad alta intensità di calcolo, rendendone costoso il funzionamento su larga scala. Ciononostante, AlphaCode 2 rappresenta un miglioramento significativo rispetto al suo predecessore ed è oltre 10,000 volte più efficiente in termini di campionamento.

Guardando al futuro, Google DeepMind mira a sviluppare un modello di scrittura del codice ancora più potente utilizzando Gemini Ultra. Il team spera di rendere queste funzionalità disponibili agli sviluppatori, immaginando un futuro in cui modelli di intelligenza artificiale altamente capaci fungano da strumenti collaborativi per i programmatori, assistendo nella risoluzione dei problemi e nell’implementazione.