Alphabet cresce rapidamente con il lancio di un modello di intelligenza artificiale rivoluzionario

Alphabet, la società madre di Google, ha registrato un aumento di quasi il 5% del valore delle sue azioni con l’attesissimo lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale, Gemini. Questo innovativo sistema di intelligenza artificiale è destinato a rimodellare il panorama della ricerca e dell’innovazione sull’intelligenza artificiale e ad aiutare Alphabet a riconquistare la sua posizione di leadership nel settore.

Gemini vanta notevoli capacità che hanno superato quelle del suo concorrente, ChatGPT di OpenAI supportato da Microsoft. Non solo è più veloce, ma può anche elaborare varie forme di media, inclusi video, audio e testo. Alphabet ha sviluppato tre diverse versioni di Gemini, ciascuna progettata specificamente per utilizzare diverse capacità di potenza di elaborazione.

Questo sviluppo innovativo di Alphabet risponde alle preoccupazioni degli investitori riguardo all’innovazione generativa dell’intelligenza artificiale e ai costi elevati associati all’esecuzione di modelli avanzati. Gli analisti di JP Morgan sottolineano che la versatilità di Gemini in termini di dimensioni dei modelli aiuterà a superare questi ostacoli, attirando di fatto più utenti e sviluppatori.

La risposta positiva del mercato a Gemini è in netto contrasto con la precedente battuta d’arresto di Alphabet all’inizio di quest’anno, quando il suo chatbot Bard ha condiviso informazioni imprecise in un video promozionale, portando a una significativa svendita delle azioni di Alphabet.

Il rilascio di Gemini è tempestivo poiché gli utenti di OpenAI/ChatGPT hanno espresso insoddisfazione per i recenti aggiornamenti alla famiglia di modelli GPT, suggerendo un calo della qualità dell'output. Gli analisti di Macquarie sottolineano che se Google stesse effettivamente fornendo un modello superiore a GPT-4, ciò potrebbe aumentare in modo significativo il supporto di utenti e sviluppatori per le offerte di intelligenza artificiale di Google.

In previsione del successo di Gemini, Alphabet prevede di integrare alcuni dei suoi progressi tecnologici nel suo chatbot Bard. L'azienda mira a lanciare una versione migliorata di Gemini tramite Bard all'inizio del 2023.

Questo rivoluzionario modello di intelligenza artificiale dimostra l’impegno di Alphabet nel riconquistare la propria posizione nella corsa all’intelligenza artificiale. Mentre Microsoft ha preso il comando nelle entrate del cloud basate sull’intelligenza artificiale, Alphabet cerca di sfruttare Gemini per aumentare le sue vendite basate sull’intelligenza artificiale. Microsoft si è concentrata principalmente sul soddisfare le grandi aziende che già utilizzano i suoi servizi software, mentre Google si è concentrata sulle startup, che secondo gli analisti sono state caute con la spesa a causa delle incertezze economiche.

Sia Alphabet che Microsoft hanno registrato sostanziali guadagni di mercato quest’anno, in gran parte attribuiti al rally guidato dall’intelligenza artificiale nel settore tecnologico. Tuttavia, le stime sugli utili futuri di Alphabet e il rapporto prezzo/utili più basso suggeriscono che c’è spazio per un’ulteriore crescita.

Ken Mahoney, CEO di Mahoney Asset Management, riconosce l'approccio strategico di Google nell'entrare nel mercato dell'intelligenza artificiale, affermando che il loro obiettivo è fornire ai clienti più soluzioni e offerte. Mahoney ritiene che Gemini contribuirà notevolmente alla crescita di Alphabet facendo appello alla base di clienti esistente.

Con il lancio di Gemini, Alphabet ha fatto una forte affermazione nel campo dell’intelligenza artificiale, segnalando la sua determinazione a aprire la strada al progresso delle tecnologie di intelligenza artificiale.