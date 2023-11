Huawei Nova 12 Pro: un design futuristico e funzionalità potenti ti aspettano

Dopo il successo del lancio del telefono di fascia media Huawei Nova 11 SE, gli appassionati Huawei sono in attesa della prossima serie Nova 12. La serie Nova 12, prevista per il rilascio questo mese o dicembre sul mercato cinese, dovrebbe competere frontalmente con i rivali della serie OPPO Reno 11 e della serie Vivo S18.

La star dello spettacolo, Huawei Nova 12 Pro, ha già catturato l'attenzione degli appassionati di smartphone con il suo design unico e futuristico. Un rendering trapelato del dispositivo rivela un display OLED con bordi curvi che è davvero uno spettacolo da vedere. Ciò che lo rende ancora più intrigante è la presenza di due distinti ritagli per la fotocamera selfie, posizionati distanziati l'uno dall'altro, con una porzione del display visibile nel mezzo. Si dice che questi ritagli ospiteranno un'impressionante configurazione con doppia fotocamera selfie da 60 megapixel.

Ma l'eccitazione non finisce qui. Anche la configurazione della fotocamera posteriore del Nova 12 Pro vanta un fascino distintivo. È dotato di una fotocamera principale nella parte superiore, seguita da un'isola della fotocamera di forma ovale che ospita altri due obiettivi, accompagnati da un'elegante striscia flash LED orizzontale. La presunta configurazione della fotocamera include una potente fotocamera primaria da 50 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel, che può funzionare anche come obiettivo macro, e un altro teleobiettivo da 50 megapixel.

Sotto il suo aspetto elegante, si prevede che Nova 12 Pro racchiuda un pugno in termini di prestazioni. Le speculazioni suggeriscono che sarà alimentato dal chipset Kirin 5 abilitato per il 9000G, garantendo una connettività velocissima. Si dice inoltre che il dispositivo sia dotato di un pannello OLED con un'impressionante frequenza di aggiornamento di 120 Hz, garantendo immagini fluide e fluide. In aggiunta al suo fascino, il Nova 12 Pro dovrebbe ospitare una sostanziale batteria da 4,500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 100 W. Funzionando su Harmony OS 4, il sistema operativo di Huawei, si dice che il dispositivo offra connettività satellitare bidirezionale.

L'entusiasmo cresce anche attorno all'annuncio del modello standard Nova 12, che dovrebbe accompagnare la versione Pro. Le voci indicano che il Nova 12 sarà dotato del nuovo chipset Kirin 830, che promette prestazioni ed efficienza migliorate.

Mentre la serie Nova 12 si avvicina al lancio, i fan di Huawei attendono con impazienza l'annuncio ufficiale, sperando che le loro aspettative per un telefono visivamente sbalorditivo con funzionalità potenti vengano soddisfatte e superate.

