Programma degli eventi tecnologici autunnali: cosa aspettarsi a settembre e ottobre

Settembre e ottobre sono mesi entusiasmanti per gli appassionati di tecnologia, poiché si svolgono importanti eventi e conferenze che mostrano le ultime innovazioni e annunci in vari settori. Diamo un'occhiata ad alcuni dei prossimi eventi e cosa possiamo aspettarci da loro.

Festival Internazionale del Cinema di Toronto (TIFF)

Quando: da giovedì 7 settembre a domenica 17 settembre

Dove: Centro di Toronto, Canada

Cosa: TIFF è un festival cinematografico annuale che mette in risalto film internazionali e offre proiezioni, conferenze, eventi e workshop.

Meraviglia di mele

Quando: martedì 12 settembre alle 1:10 ET / XNUMX:XNUMX PT

Dove: Apple Park, Cupertino, California

Cosa: l'attesissimo evento di Apple, Wonderlust, presenterà la nuova linea di iPhone 15, che si dice abbia porte USB-C invece di Lightning.

Salone dell'auto di Detroit

Quando: da mercoledì 13 settembre a domenica 24 settembre

Dove: Centro congressi di Huntington Place, Detroit, Michigan

Cosa: Il Detroit Auto Show, noto anche come North American International Auto Show, riunisce case automobilistiche ed esperti del settore per mostrare e discutere le ultime tendenze automobilistiche e i nuovi veicoli.

Evento sui dispositivi e servizi Amazon

Quando: mercoledì 20 settembre alle 10:XNUMX ET

Dove: Campus Amazon HQ2, Arlington, Virginia

Cosa: Amazon sta ospitando un evento solo su invito presso la sua seconda sede, dove dovrebbero rivelare nuovi dispositivi e servizi.

Evento speciale Microsoft

Quando: giovedì 21 settembre

Dove: New York

Cosa: Microsoft ospiterà un "evento speciale" solo su invito, probabilmente incentrato sui dispositivi Surface aggiornati e sui progressi nell'intelligenza artificiale.

Evento del codice di Vox Media

Quando: da martedì 26 settembre a mercoledì 27 settembre

Dove: The Ritz-Carlton, Laguna Niguel, California

Cosa: Code è un evento tecnologico che riunisce voci influenti nel settore. Quest'anno saranno presenti relatori importanti come Linda Yaccarino, CEO di X/Twitter, Whitney Wolfe Herd, CEO di Bumble, Mary Barra, CEO di GM, e altre ancora.

Questo è solo un assaggio di ciò che accadrà a settembre e ottobre. All'orizzonte sono anche altri eventi, come Meta Connect, Made by Google e Samsung Developer Conference, che promettono rispettivamente annunci e approfondimenti entusiasmanti sulla realtà virtuale, sui nuovi dispositivi Google e sugli aggiornamenti dell'ecosistema Galaxy di Samsung. Man mano che vengono annunciati ulteriori eventi, resta sintonizzato per gli aggiornamenti su The Verge.

