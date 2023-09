Rivelati gli eroi ufficiali di Ages of Overwatch 2

By

Gli sviluppatori di Overwatch 2 hanno finalmente svelato le età ufficiali di tutti i personaggi del gioco, ponendo fine ad anni di speculazioni da parte dei fan. Lo sparatutto di eroi di Blizzard ha guadagnato popolarità non solo per il suo gameplay, ma anche per il suo cast di eroi diversificato e culturalmente rappresentativo.

In un recente aggiornamento del sito web Play Overwatch, Blizzard ha incluso i compleanni e le età di tutti gli eroi di Overwatch 2. Le informazioni forniscono informazioni dettagliate sul retroscena e sulle sequenze temporali di questi personaggi iconici.

Sorprendentemente, il personaggio più giovane di Overwatch 2 non è un essere umano, ma l'eroe del carro armato Orisa, che ha solo 1 anno. Seguono da vicino Echo, che ha 14 anni, e Hammond, che ha 16 anni. Tra gli eroi umani, il più giovane è Illari, una nuova arrivata nel gioco, che attualmente ha 18 anni.

È interessante notare che alcuni eroi hanno date di nascita uniche. Junkrat, ad esempio, è nato il 29 febbraio, un giorno bisestile che si verifica solo una volta ogni quattro anni. Ciò aggiunge un ulteriore livello di unicità al suo personaggio.

Inoltre, vale la pena notare che gli eroi svedesi Torbjorn e Brigitte condividono un legame speciale, poiché sono nati a un solo giorno di distanza l'uno dall'altro. Torbjorn ha 33 anni e 364 giorni più di sua figlia, il che evidenzia i legami familiari all'interno della narrativa del gioco.

Per i fan desiderosi di conoscere i compleanni di tutti i personaggi di Overwatch 2, il sito Web Play Overwatch fornisce un hub completo con tutte le informazioni necessarie.

Nel complesso, questo aggiornamento di Blizzard aggiunge un ulteriore livello di profondità alla già ricca tradizione di Overwatch 2. Permette ai giocatori di comprendere meglio i personaggi, le loro storie e il loro posto nell'universo del gioco.

Fonte:

– Liam Ho

– Gioca al sito Web di Overwatch