Nuovi Pokémon e Lucchetti lucenti nel DLC Indigo Disk

Gli Allenatori di Pokémon Scarlatto e Viola possono ora intraprendere un'emozionante avventura nella regione di Paldea, conosciuta come Aera Zero, con il rilascio del DLC Indigo Disk. Questa espansione introduce nuovi Pokémon e offre uno sguardo alle versioni passate e future di Pokémon leggendari come Entei, Raikou e Terrakion.

Tra i nuovi Pokémon inclusi nel DLC Indigo Disk ci sono Archaludon, un'evoluzione di Duraludon, e Hydrapple, una forma evoluta di Dipplin. Gli allenatori incontreranno anche Gouging Fire, una versione Paradox passata di Entei, e Raging Bolt, una versione Paradox passata di Raikou. Iron Boulder e Iron Crown rappresentano rispettivamente le future versioni Paradox di Cobalion e Terrakion. Inoltre, Terapagos apparirà sia nella forma terrestre che in quella stellare, fornendo agli Allenatori varianti uniche da catturare. Anche Pecharunt farà la sua apparizione.

Sebbene il DLC Indigo Disk offra una serie di nuovi entusiasmanti Pokémon, presenta uno svantaggio deludente. I Pokémon leggendari presenti nel trailer del DLC finale Scarlet e Violet sono tutti Shiny Lock, il che significa che gli Allenatori non avranno l'opportunità di incontrare questi Pokémon nella loro forma Shiny. Ciò include Pokémon leggendari famosi come Articuno, Kyogre, Lugia e altri. L'impossibilità di incontrare versioni brillanti potrebbe essere una delusione per gli avidi cacciatori di brillanti.

Man mano che gli Allenatori approfondiscono il DLC Indigo Disk, potrebbero aver bisogno di ulteriore guida. Per coloro che cercano maggiori informazioni su Scarlet e Violet o sul DLC Indigo Disk stesso, consigliamo di esplorare le seguenti guide: Suggerimenti per la Lotta Doppia per il DLC Indigo Disk, Cosa sono i Pokémon convergenti e paradossi?, Pokémon Scarlet e Violet Outbreak Shiny Hunting e Guida ai panini scarlatti e viola di Pokémon.