Rispondere alle domande di Lacey nel DLC Pokemon Scarlet e Violet

Questo articolo fornisce una guida passo passo su come rispondere alle domande di Lacey durante la prova Elite nel DLC Indigo Disk per Pokemon Scarlet e Violet. Queste domande sono una parte importante del gioco e devi rispondere correttamente per progredire.

La prima domanda di Lacey: l'accumulo elettrico di Pikachu

Lacey introdurrà Pikachu come un Pokemon di tipo Elettrico noto per la produzione di elettricità. Chiederà quindi a Pikachu dove immagazzina la sua elettricità. La risposta corretta è Le guance di Pikachu.

La seconda domanda di Lacey: il radar di Venonat

Lacey evocherà Venonat e metterà in evidenza la sua capacità di utilizzare una parte specifica del corpo come radar. Chiederà quale parte del corpo è. La risposta corretta è Occhi di Venonat.

La terza domanda di Lacey: riconoscere la forma antica Sinistea

Lacey ti presenterà i fratelli Sinistea e ti spiegherà che è difficile determinare quale sia la vera forma antica. Ti chiederà di scegliere quello giusto. La risposta corretta è la tazza al centro, poiché la vera forma antica Sinistea può essere riconosciuta da un segno sul fondo della tazza.

La quarta domanda di Lacey: individuare la Pink Minior

Lacey presenterà diverse forme di Minior e ti chiederà di trovare quella rosa. Ogni variante di Minior assumerà la forma di meteora e cambierà posizione, rendendo il tutto un po' impegnativo. Tuttavia, devi tenere d'occhio il Minior rosa per rispondere correttamente.

La quinta domanda di Lacey: il cuscino per dormire di Granbull

Per la domanda finale, Lacey presenterà il suo Pokemon, Granbull, e chiederà quale parte del corpo usa come cuscino quando dorme. La risposta corretta è la pancia di Granbull.

Rispondere correttamente a tutte le domande di Lacey ti garantirà di avanzare nella prova Elite nel DLC Indigo Disk di Pokemon Scarlet e Violet. Assicurati di prestare molta attenzione ai dettagli e scegli le risposte giuste per vincere questa sfida.

