Il quiz del Maestro Lacey nel DLC Pokemon Scarlet e Violet

By

Nel DLC Indigo Disk per Pokemon Scarlet e Violet, i giocatori incontreranno Master Lacey e affronteranno la sua prova Elite. In questa prova, i giocatori devono rispondere ad una serie di domande per procedere. Questo articolo ti guiderà attraverso il quiz del Maestro Lacey, fornendo le risposte corrette a ciascuna domanda.

Domanda 1: Accumulo elettrico di Pikachu

Il Maestro Lacey presenterà Pikachu e spiegherà che si tratta di un Pokemon di tipo Elettrico noto per la produzione di elettricità. Chiederà dove Pikachu immagazzina questa elettricità. La risposta corretta è le guance di Pikachu.

Domanda 2: Radar di Venonat

Per la seconda domanda, Master Lacey evocherà Venonat ed evidenzierà la sua capacità di utilizzare una parte specifica del corpo come radar. I giocatori devono identificare correttamente questa parte del corpo come gli occhi.

Domanda 3: Sinistea antica autentica

Nella terza domanda, Master Lacey presenterà tre fratelli Sinistea, uno dei quali è il vero antico. I giocatori devono identificare il fratello corretto, che è quello con un segno sul fondo della tazza.

Domanda 4: Individuazione del Pink Minior

Successivamente, ai giocatori verranno mostrate diverse forme di Minior, conosciute come Pokemon Meteora. Il loro compito è tenere d'occhio la Minior rosa mentre cambia forma.

Domanda 5: Il cuscino per dormire di Granbull

L'ultima domanda riguarda Granbull, un Pokemon di proprietà del Maestro Lacey. I giocatori devono determinare quale parte del corpo Granbull usa come cuscino mentre dorme, la risposta corretta è la sua pancia.

Rispondendo correttamente a tutte e cinque le domande, i giocatori potranno progredire nella prova Elite del Maestro Lacey. Assicurati di rimanere aggiornato con Sportskeeda per le ultime informazioni e aggiornamenti sul DLC Pokemon Scarlet e Violet.