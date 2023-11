Scopri gli gnomi nascosti in Fortnite e aumenta i tuoi XP

Cerchi fortuna e avventura nel regno di Fortnite? Non cercare oltre, perché abbiamo la chiave per sbloccare i tesori nascosti! Puoi trovare gli Gnomi nascosti, piccole creature sfuggenti che vagano per la mappa. Anche se è facile non notarli quando ti trovi nel caos della battaglia, scoprirli porterà grandi ricompense. Preparati per una taglia di 20,000 XP per ogni gnomo raccolto.

Gli appassionati di Fortnite sanno che ogni secondo conta nella corsa contro le squadre e la tempesta in arrivo. Questi gnomi dispettosi, anche se nascosti in modo subdolo, possono essere trovati se sai dove cercare. La chiave della loro scoperta sta nel riconoscere un “!” bianco. simbolo che appare sopra le loro teste quando sei vicino. Questo simbolo ti guiderà ai loro nascondigli.

Viaggio attraverso Junk Junction, dove una statua di lama di lamiera rivela uno gnomo nelle vicinanze. Nel settore meridionale di Pleasant Park, un altro gnomo attende di essere scoperto. Cerca Risky Reels e dietro un furgone blu/verde troverai uno gnomo che si gode una cena tranquilla. Avventurati nel labirinto di siepi di Wailing Woods per trovare uno gnomo rinchiuso in una gabbia, desideroso di essere liberato. Alla Lonely Lodge, uno gnomo siede tranquillamente vicino all'acqua, ignaro del segnale di divieto di pesca. Non dimenticare di esplorare il bordo orientale della scogliera di Paradise Palm, dove gli gnomi si trovano di fronte a due solenni lapidi.

Mentre la tua odissea continua, visita la sezione settentrionale di Dusty Divot, dove un'isola gonfiabile nel mezzo di uno stagno funge anche da santuario di uno gnomo. A nord-est di Shift Shafts e a ovest di Salty Springs, uno gnomo giace a testa in giù nel terreno. Cerca l'esplorazione sotterranea per scoprire un tea party nascosto con orsacchiotti, dietro un muro nel cuore di Shift Shafts. Infine, presso la statua Moai a Greasy Grove, troverai uno gnomo seduto su una poltrona, venerato dalla popolazione degli orsacchiotti.

Ricorda, una volta raccolto uno gnomo, non riapparirà. Tieni gli occhi aperti per questi individui sfuggenti e rintracciali con l'utile "!" simbolo. L'esperienza acquisita da questi tesori nascosti ti spingerà sicuramente verso la grandezza in Fortnite. Quindi preparatevi, avventurieri, e intraprendete una scappatella a caccia di gnomi per rivendicare gloria e XP!

FAQ:

1. Qual è lo scopo di collezionare Gnomi nascosti in Fortnite?

Raccogliere gnomi nascosti in Fortnite ti garantisce 20,000 XP per ogni gnomo trovato. È un ottimo modo per aumentare i tuoi punti esperienza e progredire nel gioco.

2. Come posso localizzare gli Gnomi Nascosti?

Quando sei vicino alla posizione di uno Gnomo, un bianco "!" apparirà il simbolo sopra la sua testa. Tieni d'occhio questo simbolo poiché ti guiderà al nascondiglio dello gnomo.

3. Gli Gnomi Nascosti rigenerano dopo essere stati raccolti?

No, una volta raccolto uno Gnomo nascosto, non si rigenererà. Una volta trovati tutti e 10 gli gnomi, non dovrai più cercarli.

4. C'è un ordine specifico in cui dovrei raccogliere gli Gnomi Nascosti?

No, puoi collezionare gli Gnomi Nascosti nell'ordine che preferisci. Esplora luoghi diversi e trova gli gnomi al tuo ritmo.