Il governo sequestra i risparmi di una vita di un lustrascarpe durante il viaggio

Trama: Un lustrascarpe di New Orleans si è visto sequestrare i risparmi di una vita dal governo durante un normale incontro di viaggio domestico. Kermit Warren e suo figlio stavano viaggiando per acquistare un carro attrezzi quando furono fermati dagli agenti della DEA all'aeroporto. Nonostante avesse offerto la prova delle loro intenzioni e della fonte del denaro, la DEA accusò Warren di impersonare un agente di polizia in pensione e sequestrò i 28,000 dollari in contanti. Warren ha trascorso un anno lottando per riavere i suoi soldi con l'aiuto dell'istituto no-profit Institute for Justice, e alla fine ci è riuscito. Tuttavia, questo incidente evidenzia la controversa pratica della confisca dei beni civili, in cui le forze dell'ordine possono sequestrare denaro e proprietà senza accusare il proprietario di un crimine. Warren continua a lottare contro questa pratica per garantire che non accada ad altri.

Il viaggiatore perde i risparmi di una vita a causa delle accuse del governo

Un recente incidente che ha coinvolto un lustrascarpe a New Orleans fa luce sulla preoccupante pratica della confisca dei beni civili. Kermit Warren, che aveva perso il lavoro a causa della pandemia di COVID-19, e suo figlio hanno deciso di avventurarsi nel settore del rimorchio e del salvataggio. Tuttavia, i loro piani hanno preso una svolta inaspettata quando il loro viaggio interno si è concluso con il sequestro dei risparmi di una vita da parte del governo.

Warren e suo figlio stavano andando ad acquistare un carro attrezzi usato quando furono fermati dagli agenti della DEA all'aeroporto. Nonostante abbiano informato la TSA della loro ingente somma di denaro, gli agenti hanno accusato Warren di impersonare un agente di polizia in pensione. I 28,000 dollari in contanti, che includevano i risparmi di una vita duramente guadagnati da Warren, furono sequestrati senza che fosse presentata alcuna accusa contro di lui.

Questo incidente solleva interrogativi sulla controversa pratica della confisca dei beni civili, in cui le forze dell'ordine possono sequestrare denaro e proprietà senza condannare il proprietario di un crimine. In questo caso Warren era innocente, eppure gli sono stati portati via i soldi sulla base di semplici accuse.

Fortunatamente, Warren non si è arreso e ha cercato aiuto presso l'istituto no-profit Institute for Justice, che ha preso in carico il suo caso. Dopo aver dimostrato l'innocenza di Warren e lo scopo legittimo del denaro, i pubblici ministeri federali hanno archiviato il caso di confisca e Warren alla fine ha recuperato i suoi soldi.

Sebbene la storia di Warren abbia avuto un esito positivo, essa evidenzia la necessità di una riforma delle leggi sulla confisca dei beni civili. Gli individui innocenti non dovrebbero sopportare l’onere di dimostrare la propria innocenza e lottare per reclamare i beni sequestrati.

Warren resta impegnato a difendere la confisca dei beni civili, determinato a impedire che altri subiscano la stessa ingiustizia. Per quanto riguarda la DEA, hanno rifiutato le richieste di interviste e non hanno risposto nel fornire le informazioni richieste. Questa indagine in corso da parte di Atlanta News First solleva preoccupazioni sulla trasparenza e la responsabilità all'interno delle forze dell'ordine.