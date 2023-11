Genshin Impact 4.2 Livestream: cosa aspettarsi e come riscattare i codici livestream

By

L’attesissimo live streaming Genshin Impact 4.2 è proprio dietro l’angolo, offrendo ai giocatori un’anteprima di ciò che li aspetta mentre il Viaggiatore intraprende il suo viaggio attraverso l’affascinante regione acquatica di Fontaine. L'eccitazione sta crescendo tra i fan mentre attendono con impazienza l'arrivo dell'Idro Arconte, Furina, nel prossimo aggiornamento 4.2. Per addolcire l’accordo, il livestream rappresenta anche l’opportunità perfetta per ottenere gli ultimi codici livestream, offrendo ai giocatori la possibilità di acquisire Primogem extra per evocare Furina e migliorare la propria squadra.

Oltre ai nuovi contenuti, gli appassionati di Genshin Impact possono anche aspettarsi una serie di repliche con personaggi amati come Ayato, Cyno e Baizhu. Se si crede alle fughe di notizie, i giocatori non vorranno perdere l'occasione di aggiungere questi personaggi alla loro collezione prima che ritornino nelle profondità del magazzino.

Per aiutarti a sfruttare al meglio questo entusiasmante evento, abbiamo compilato un elenco degli attuali codici live streaming che verranno rilasciati durante il programma speciale 4.2. È importante notare che questi codici in genere scadono entro un giorno, quindi assicurati di cogliere l'opportunità finché puoi:

– VA97KJNF24UV: 100 Primogem e dieci Minerali di potenziamento mistico

– NTQP2KPEJMUH: 100 Primogem e cinque Spirito dell'Eroe

– 9T96KJNE2LVM: 100 Primogem e 50,000 Mora

Una volta ottenuti i codici, riscattarli è un processo semplice. Per riscattare i codici nel gioco, assicurati che il tuo grado di avventura sia almeno 10 e segui questi passaggi:

1. Avvia Genshin Impact.

2. Apri il menu di gioco.

3. Seleziona "impostazioni" e poi "account".

4. Fai clic su "Riscatta ora" e inserisci il codice.

5. Vai alla tua casella di posta nel gioco per richiedere i tuoi premi.

In alternativa, puoi utilizzare il sito ufficiale di riscatto miHoYo. Ecco come:

1. Vai al sito del codice miHoYo.

2. Accedi e seleziona la tua regione.

3. Inserisci il codice nella casella designata e fai clic su "riscatta".

4. Raccogli i tuoi premi dalla casella di posta nel gioco.

Assicurati di agire rapidamente e cogli l'opportunità di migliorare la tua esperienza Genshin Impact con questi codici live streaming. Buon gioco!

FAQ:

D: Quando avrà luogo il live streaming di Genshin Impact 4.2?

R: La data e l'ora esatte del live streaming non sono state ancora annunciate. Tieni d'occhio i canali ufficiali Genshin Impact per gli aggiornamenti.

D: Posso utilizzare i codici live streaming se sono al di sotto del Grado Avventura 10?

R: No, devi avere almeno il grado Avventura 10 per riscattare i codici.

D: Quanto durano i codici live streaming?

R: I codici live streaming in genere scadono entro un giorno, quindi assicurati di riscattarli tempestivamente.

D: Posso riscattare i codici su qualsiasi piattaforma?

R: Sì, i codici possono essere riscattati su tutte le piattaforme che supportano Genshin Impact.

D: Esistono restrizioni sul riscatto del codice?

R: Solitamente ciascun codice può essere riscattato una sola volta per account.