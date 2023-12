Alfa Romeo annuncia il lancio del SUV elettrico Milano

La casa automobilistica italiana Alfa Romeo sta facendo un passo avanti verso il suo obiettivo di diventare un produttore di auto di lusso consegnando il suo primo veicolo elettrico a batteria l’anno prossimo. L’Alfa Romeo ha dovuto affrontare molte sfide nel corso degli anni, ma è determinata a ritornare alla ribalta nel settore automobilistico. Il CEO Jean-Philippe Imparato ha recentemente annunciato un piano per lanciare un nuovo modello ogni anno dal 2022 al 2026, con l’obiettivo di diventare completamente elettrico entro il 2027.

Sebbene l’Alfa Romeo abbia dovuto affrontare ritardi nel suo percorso di elettrificazione, principalmente a causa del lancio della sua ibrida plug-in Tonale nel mercato statunitense, il marchio rimane impegnato nella transizione verso la mobilità elettrica. Nel tentativo di competere con aziende come BMW nel mercato statunitense, l’Alfa Romeo si sta preparando a introdurre SUV elettrici più grandi e lussuosi. Il primo di questi SUV elettrici debutterà in Italia questa primavera e si chiamerà Milano.

Come suggerisce il nome, Milano rende omaggio alla città italiana di Milano, dove l'Alfa Romeo fu fondata oltre un secolo fa. La Milano segnerà l'ingresso dell'Alfa Romeo nel segmento B, il più grande segmento di mercato in Europa. Sebbene inizialmente sarà lanciato come veicolo elettrico a batteria, in futuro si prevede di introdurre una versione ibrida a combustione. Tuttavia, la Milano sarà probabilmente l’ultima variante a combustione dell’Alfa Romeo prima che il marchio passi completamente ai veicoli elettrici.

L'amministratore delegato dell'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha espresso entusiasmo per la Milano e per ciò che rappresenta per il futuro del marchio. Ha affermato che la Milano completa la gamma dell'Alfa Romeo e serve come un “bentornato” ai fedeli fan dell'Alfa Romeo, offrendo allo stesso tempo un'esperienza sportiva unica e un design italiano a un nuovo pubblico.

Guardando al futuro, l’Alfa Romeo ha una visione chiara per la sua pipeline di produzione. I prossimi tre anni saranno cruciali per la strategia di elettrificazione del marchio, con il debutto del SUV Milano previsto per il 2024. Nel 2025, l'Alfa Romeo prevede di svelare il suo primo veicolo alimentato esclusivamente da energia elettrica, ed entro il 2027, il marchio punta ad avere il suo intera gamma composta da veicoli 100% elettrici.

Mentre Alfa Romeo segnala un aumento delle vendite globali per il 2023, tutti gli occhi saranno puntati sul debutto milanese della Milano nell'aprile 2024. Sia gli appassionati che i potenziali clienti sono ansiosi di vedere cosa porta in tavola l'Alfa Romeo con la sua prima offerta completamente elettrica .