Alfa Romeo Milano: il prossimo capitolo nel viaggio elettrico della casa automobilistica

Alfa Romeo, la rinomata casa automobilistica italiana, si prepara ad entrare nel mondo dei veicoli elettrici con il suo attesissimo SUV, la Milano. Il debutto della Milano è previsto per l’aprile 2024, segnando una pietra miliare significativa per l’Alfa Romeo nella sua transizione verso un produttore di auto elettriche di lusso.

Prende il nome dalla città di Milano, dove l'Alfa Romeo fu fondata oltre un secolo fa, Milano rappresenta un ritorno a casa per il marchio e un cenno alla sua eredità italiana. Questo SUV completamente elettrico sarà il primo del suo genere dell’Alfa Romeo, soddisfacendo la crescente domanda di veicoli elettrificati nel segmento B del mercato europeo.

Mentre la Milano sarà inizialmente offerta come veicolo esclusivamente elettrico, si prevede che seguirà una versione ibrida a combustione. Questa sarà l’ultima variante a combustione dell’Alfa Romeo prima che il marchio abbracci pienamente l’elettrificazione come parte dell’ambizioso obiettivo della sua società madre Stellantis di raggiungere una gamma 100% elettrica entro il 2027.

L'amministratore delegato dell'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha espresso il suo entusiasmo per la Milano e la sua importanza per il futuro del marchio. Lo ha descritto come un simbolico “bentornato” per gli appassionati dell’Alfa Romeo e un veicolo che unisce l’esperienza sportiva unica e la bellezza distintiva del design italiano.

Guardando al futuro, l’Alfa Romeo ha delineato la propria pipeline produttiva per i prossimi anni. Nel 2025 presenteranno il loro primo veicolo esclusivamente elettrico al 100%, consolidando ulteriormente il loro impegno a favore della mobilità elettrica. Entro il 2027, l’intera gamma Alfa Romeo sarà elettrica, segnando un cambiamento coraggioso per il marchio.

L’annuncio arriva in un momento opportuno per l’Alfa Romeo, poiché la casa automobilistica ha registrato un aumento del 34% delle vendite globali nel 2023 rispetto all’anno precedente. Questo slancio positivo, in particolare nel mercato dell'Unione Europea con un aumento delle vendite del 53%, ha posto le basi per l'attesissima presentazione di Milano.

Mentre gli appassionati di automobili e i fan dell'Alfa Romeo attendono con impazienza l'arrivo della Milano, tutti gli occhi saranno puntati sulla casa automobilistica per vedere cosa porterà in tavola in termini di prestazioni, design e innovazione tecnologica. La Milano è destinata a rappresentare un momento cruciale nel viaggio elettrico dell'Alfa Romeo e una testimonianza dell'eredità duratura del marchio nel settore automobilistico.