Alfa Romeo annuncia il debutto di Milano: il suo primo SUV completamente elettrico in transizione verso un marchio 100% elettrico

La casa automobilistica italiana Alfa Romeo sta finalmente mantenendo la sua promessa di avventurarsi nel mondo dei veicoli elettrici. Dopo diversi ritardi, la società ha annunciato l'imminente lancio del suo primo Sport Urban Vehicle (SUV) completamente elettrico, il Milano. Prevista per il debutto nell'aprile 2024, la Milano rappresenta il primo passo dell'Alfa Romeo verso la trasformazione del proprio marchio in una centrale elettrica completamente elettrica.

Con oltre un secolo di esperienza nel settore automobilistico, Alfa Romeo è nota per la sua competenza negli sport motoristici e nelle corse. Tuttavia, l’azienda mira a posizionarsi come produttore di automobili di lusso. Per rivitalizzare le vendite, in calo negli ultimi tre decenni, l’Alfa Romeo prevede di introdurre un nuovo modello ogni anno tra il 2022 e il 2026. L’obiettivo finale è il passaggio a una gamma interamente elettrica entro il 2027.

Sebbene la sua prima offerta “elettrificata”, l’ibrido plug-in Tonale, abbia subito ritardi prima di arrivare sul mercato statunitense nel 2022, Alfa Romeo rimane impegnata nella sua trasformazione elettrica. Nonostante l’assenza di un’opzione completamente elettrica, a parte lo sviluppo di 33 supercar Stradale elettriche, l’azienda promette SUV elettrici più grandi per i suoi clienti statunitensi, a partire dalla Milano.

Prendendo il nome dalla città di Milano, dove è stata fondata l'Alfa Romeo, la Milano segnerà l'ingresso della casa automobilistica nel segmento B d'Europa, il più grande segmento di mercato. Mentre la Milano sarà inizialmente presentata come SUV completamente elettrico, si prevede che seguirà una versione ibrida a combustione. Questo segnerà l’ultima variante a combustione prima che Alfa Romeo completi il ​​suo passaggio a un marchio 100% elettrico sotto l’egida Stellantis.

L'amministratore delegato dell'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, esprime il suo entusiasmo per il SUV Milano, affermando che simboleggia un "bentornato" a tutti i fan Alfisti che aspettavano di confermare il loro amore per il marchio. Rappresenta un'esperienza sportiva unica unita alla bellezza distintiva del design italiano. La Milano rappresenta una pietra miliare cruciale nel percorso dell’Alfa Romeo verso l’elettrificazione e rafforzerà ulteriormente la presenza globale del marchio.

Guardando al futuro, l’Alfa Romeo ha fornito uno sguardo alla sua pipeline di produzione per i prossimi anni. Nel 2025, l’azienda prevede di svelare il suo primo veicolo che arriverà esclusivamente come modello elettrico al 100%. Entro il 2027 l’intera gamma Alfa Romeo diventerà completamente elettrica.

Mentre l’Alfa Romeo segnala un aumento significativo delle vendite globali per il 2023, tutti gli occhi saranno puntati su Milano nell’aprile 2024 per assistere alla prima offerta completamente elettrica di questa iconica casa automobilistica. Il SUV Milano è pronto a porre le basi per il futuro elettrico dell’Alfa Romeo, dimostrando il suo impegno per l’innovazione e la sostenibilità.