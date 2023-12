Alfa Romeo annuncia il suo primo SUV elettrico, il Milano

Alfa Romeo ha ufficialmente svelato il nome del suo primo Sport Urban Vehicle (SUV) completamente elettrico, che si chiamerà Milano. Questo annuncio arriva mentre la storica casa automobilistica italiana punta ad affermarsi come produttore di auto di lusso. L’Alfa Romeo, che ha una ricca storia negli sport motoristici e nelle corse, negli ultimi anni ha dovuto affrontare sfide con un calo delle vendite. Per rivitalizzare il marchio, il CEO Jean-Philippe Imparato ha fissato obiettivi ambiziosi, tra cui il lancio di un nuovo modello ogni anno dal 2022 al 2026 e il raggiungimento dell’elettrificazione completa entro il 2027.

Il viaggio verso l’elettrificazione non è stato privo di ostacoli, poiché il lancio dell’ibrido plug-in Tonale ha subito diversi ritardi prima di entrare finalmente nel mercato statunitense nel 2022. Mentre l’azienda sta sviluppando 33 supercar Stradale elettriche, un’opzione completamente elettrica deve ancora essere visto. Resta comunque fermo l’impegno dell’Alfa Romeo a favore dell’elettrificazione.

Con il prossimo SUV Milano, Alfa Romeo punta ad espandere la propria presenza negli Stati Uniti e a competere con produttori di auto di lusso come BMW. La Milano debutterà in Italia nella primavera del 2024 e segnerà l'ingresso del marchio nel segmento B europeo, il segmento di mercato più grande. Anche se inizialmente sarà un veicolo completamente elettrico, è prevista anche una versione ibrida a combustione.

L'amministratore delegato dell'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha espresso entusiasmo per il SUV Milano e per ciò che rappresenta per il futuro del marchio. Ha sottolineato che la Milano rappresenta un benvenuto per gli appassionati fan dell'Alfa Romeo e per chiunque cerchi un'esperienza sportiva unica con il design italiano. Il SUV giocherà un ruolo fondamentale nel processo di transizione dell’Alfa Romeo verso la completa elettrificazione.

Guardando al futuro, la pipeline di produzione dell’Alfa Romeo prevede il debutto ufficiale del SUV Milano nel 2024, seguito dalla presentazione del primo veicolo esclusivamente elettrico del marchio nel 2025. Entro il 2027, l’Alfa Romeo punta a diventare un marchio completamente elettrico. I recenti dati di vendita della casa automobilistica mostrano una crescita promettente, con un aumento del 34% delle vendite globali nel 2023 rispetto all’anno precedente.

Gli appassionati di automobili e gli osservatori del settore attendono con impazienza l'arrivo del SUV Alfa Romeo Milano nell'aprile 2024, sperando che dimostri l'impegno del marchio a favore della mobilità elettrica e della straordinaria maestria artigianale italiana.