Alfa Romeo annuncia il lancio del primo SUV elettrico a Milano nel 2024

Alfa Romeo, la casa automobilistica italiana nota per la sua ricca storia nel motorsport, sta puntando gli occhi sul mercato delle auto di lusso con l’annuncio del suo primo SUV elettrico, la Milano. Con l’intenzione di lanciare la Milano nell’aprile 2024, Alfa Romeo mira a rafforzare la propria presenza globale e ad attrarre sia i fedeli fan Alfisti che nuovi clienti alla ricerca di un’esperienza sportiva unica.

La Milano, che prende il nome dalla città in cui è stata fondata l'Alfa Romeo, segnerà l'ingresso del marchio nel segmento B del mercato europeo, che è il più grande del settore. Anche se questo sarà il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) dell’Alfa Romeo, il SUV sarà successivamente offerto in una versione ibrida a combustione. Si prevede che sarà la variante a combustione finale prima che l’Alfa Romeo diventi completamente elettrica come parte del sottomarchio Stellantis.

L'amministratore delegato dell'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha espresso entusiasmo per il ruolo di Milano nella transizione del marchio verso i veicoli elettrici. Lo vede come un simbolo di “bentornato” per i fan Alfisti che aspettavano con impazienza di riaffermare il loro amore per l'Alfa Romeo. Imparato ha inoltre sottolineato che la Milano offrirà un'esperienza sportiva unica e la bellezza distintiva del design italiano a chiunque cerchi un SUV di lusso in questo segmento.

Il lancio della Milano rappresenta una pietra miliare significativa nella strategia “da 0 a 0” di Alfa Romeo, che mira a lanciare un nuovo modello ogni anno fino al 2026 e raggiungere un'autonomia elettrica al 100% entro il 2027. Le vendite complessive dell'azienda sono in aumento, con un aumento del 34% delle vendite globali nel 2023 rispetto all’anno precedente. Particolarmente positivo il mercato comunitario, che ha registrato un aumento delle vendite dell'Alfa Romeo del 53%.

Mentre gli appassionati di automobili attendono con impazienza l’arrivo della Milano, la prima offerta completamente elettrica dell’Alfa Romeo, resta da vedere cosa porterà questo SUV di lusso sul tavolo. L’Alfa Romeo è pronta a catturare l’attenzione del settore e a continuare la sua eredità di ampliare i confini nel mondo del design e delle prestazioni automobilistiche italiane.