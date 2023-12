Alfa Romeo presenta il primo SUV elettrico: Milano

La casa automobilistica italiana Alfa Romeo sta facendo passi da gigante nella transizione verso i veicoli elettrici (EV) con l’attesissimo lancio del suo primo SUV elettrico. Il veicolo elettrico, denominato Milano, debutterà nell’aprile 2024 e segna una pietra miliare significativa nell’impegno del marchio di diventare completamente elettrico entro il 2027.

L’Alfa Romeo, nota per la sua ricca storia negli sport motoristici e nelle corse, ha dovuto affrontare sfide negli ultimi anni, con un calo delle vendite e la necessità di ridefinirsi come produttore di auto di lusso. In risposta, il CEO dell’azienda, Jean-Philippe Imparato, ha annunciato una strategia per rilasciare un nuovo modello ogni anno dal 2022 al 2026.

Mentre il percorso di elettrificazione dell’Alfa Romeo ha subito ritardi con la sua offerta ibrida plug-in, il Tonale, il SUV milanese segna l’ingresso impegnato del marchio nel mercato dei veicoli elettrici. La Milano, che prende il nome dalla città in cui è stata fondata l'Alfa Romeo, mira a soddisfare gli appassionati e i fan che attendono con impazienza un'opzione completamente elettrica.

La Milano sarà inizialmente disponibile come veicolo puramente elettrico e successivamente offrirà una variante ibrida a combustione. Questo approccio è in linea con l’obiettivo dell’Alfa Romeo di diventare completamente elettrico dopo la Milano come parte del sottomarchio Stellantis. L'amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha espresso il suo entusiasmo per la Milano e il suo ruolo nel futuro dell'Alfa Romeo, affermando: "Con l'arrivo di Milano nel 2024, l'Alfa Romeo completa una gamma in grado di soddisfare i desideri di tutti i nostri appassionati e molto altro ancora".

Guardando al futuro, l’Alfa Romeo ha una chiara tabella di marcia per i suoi prossimi veicoli elettrici. Dopo il debutto di Milano nel 2024, il marchio prevede di svelare il suo primo veicolo disponibile esclusivamente come modello 100% elettrico nel 2025. Entro il 2027, Alfa Romeo mira a raggiungere un'autonomia completamente elettrica in tutta la sua gamma.

Mentre l’Alfa Romeo lavora verso i suoi obiettivi di elettrificazione, l’azienda ha registrato una crescita positiva delle vendite, con un aumento del 34% delle vendite globali nel 2023 rispetto all’anno precedente. Questo successo, soprattutto all’interno dell’Unione Europea, posiziona Alfa Romeo per una forte presenza nel mercato dei veicoli elettrici.

L’industria automobilistica attenderà con impazienza la presentazione ufficiale della Milano nell’aprile 2024 per testimoniare l’approccio innovativo di Alfa Romeo ai SUV elettrici, combinando design lussuoso e artigianato italiano con soluzioni di mobilità sostenibile.