Alfa Romeo lancia Milano: un SUV elettrico

Alfa Romeo, la storica casa automobilistica italiana, sta finalmente mantenendo la sua promessa di introdurre veicoli elettrici (EV) nella sua gamma. L'azienda ha annunciato l'imminente rilascio del suo primo Sport Urban Vehicle (SUV), denominato Milano, in omaggio alle sue radici a Milano, in Italia.

Nota per la sua ricca storia negli sport motoristici e nelle corse, l’Alfa Romeo sta ora spostando la sua attenzione verso l’affermazione come produttore di auto di lusso. Sebbene il marchio abbia affrontato una buona dose di sfide nel corso degli anni, ora opera come sottomarchio di Stellantis.

Per contrastare il calo delle vendite registrato negli ultimi anni, l'amministratore delegato dell'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha dichiarato che l'azienda lancerà un nuovo modello ogni anno dal 2022 al 2026, con l'obiettivo di diventare completamente elettrico entro il 2027. Tuttavia, il viaggio del marchio verso l'elettrificazione ha incontrato alcune battute d’arresto, inclusi ritardi nel rilascio della sua prima offerta elettrificata, l’ibrida plug-in Tonale.

Guardando al futuro, l’Alfa Romeo mira ad espandere la propria presenza nel mercato statunitense introducendo modelli più grandi e lussuosi per competere con concorrenti del calibro di BMW. Il marchio ha anche promesso di fornire SUV elettrici più grandi per i clienti statunitensi, con il primo modello che debutterà in Italia questa primavera.

Si prevede che Milano, il primo SUV elettrico dell’Alfa Romeo, rappresenterà una pietra miliare significativa nella transizione del marchio verso i veicoli elettrici. Sebbene l’offerta iniziale sarà una versione completamente elettrica, è in cantiere anche una variante ibrida a combustione del SUV. Dopo Milano, l’Alfa Romeo prevede di eliminare gradualmente completamente i veicoli a combustione, diventando un marchio completamente elettrico sotto Stellantis.

La pipeline di produzione dell'Alfa Romeo per i prossimi tre anni prevede il debutto ufficiale del SUV Milano nel 2024, seguito dalla presentazione del suo primo veicolo esclusivamente elettrico nel 2025. Entro il 2027, l'intera gamma Alfa Romeo sarà 100% elettrica.

Con l’attesa in aumento, tutti gli occhi saranno puntati sull’evento milanese dell’Alfa Romeo nell’aprile 2024 per vedere cosa ha in serbo il marchio per la sua prima incursione nel mondo dei veicoli completamente elettrici. Mentre completa la sua gamma e passa all’elettrico, Alfa Romeo mira a soddisfare i suoi fedeli appassionati e ad affascinare nuovi clienti con la sua miscela unica di esperienza sportiva e design italiano distintivo.