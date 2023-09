Aldi presenta il nuovo Wonder Spray come alternativa conveniente allo spray Color Wow Dream Coat

Il marchio di salute e bellezza di Aldi, Lacura, è pronto a lanciare un prodotto innovativo per capelli che è pronto a far risparmiare agli amanti dei capelli £ 22 rispetto al popolare Color Wow Dream Coat Spray. Il nuovo spray miracoloso, al prezzo di £ 4.99 per un flacone da 200 ml, promette di trasformare i capelli crespi, fornire protezione dall'umidità e offrire effetti di lunga durata. Il prodotto arriverà nei negozi Aldi il 7 settembre, ma la disponibilità sarà limitata.

Lacura Wonder Spray è appositamente formulato con ingredienti avanzati come l'acqua di fiori di Calendula Officinalis, l'estratto di fiori di Chamomilla Recutita e l'acido glicolico. Questa formulazione ad alte prestazioni mira a fornire texture senza effetto crespo, protezione dal calore e dall'umidità, oltre ad assorbire l'olio in eccesso per un look rinfrescato. Afferma inoltre di fornire una finitura liscia e lucida che può durare fino a tre giorni.

Il tempismo di questo rilascio non potrebbe essere migliore, dato che Color Wow Dream Coat Spray ha guadagnato popolarità attraverso piattaforme di social media come TikTok, accumulando oltre 263 milioni di visualizzazioni con l'hashtag #ColorWow. È molto apprezzato da celebrità tra cui Rihanna e Kim Kardashian. Tuttavia, con Lacura Wonder Spray, i consumatori possono godere di vantaggi simili a una frazione del costo, con un risparmio di £ 17.01 o 82% rispetto a Color Wow Dream Coat Spray.

Per gli appassionati di prodotti per la cura dei capelli convenienti ma efficaci, Lacura Wonder Spray offre un'opzione economica senza compromettere le prestazioni. Questo spray miracoloso dermatologicamente testato e cruelty-free sarà disponibile nei negozi Aldi a partire dal 7 settembre, ma gli acquirenti interessati dovrebbero agire rapidamente per assicurarsi la propria bottiglia.

