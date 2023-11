Sbloccare il futuro delle previsioni meteorologiche con l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale (AI) ha raggiunto un traguardo notevole nelle previsioni meteorologiche, superando i metodi convenzionali e prevedendo con precisione i modelli meteorologici globali con un anticipo fino a 10 giorni. L’innovativo modello AI GraphCast, sviluppato da Google DeepMind, è stato salutato come un punto di svolta nel campo delle previsioni meteorologiche.

In un recente articolo sottoposto a revisione paritaria pubblicato su Science, gli sviluppatori di Google DeepMind hanno riferito che GraphCast ha sovraperformato il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), il principale sistema convenzionale, nel 90% dei 1,380 parametri utilizzati per la valutazione. Ciò includeva parametri quali temperatura, pressione, velocità e direzione del vento e umidità a diversi livelli atmosferici.

Il successo di GraphCast può essere attribuito alla sua nuova architettura di apprendimento automatico chiamata rete neurale a grafo. Imparando da oltre 40 anni di dati ECMWF passati, GraphCast ha acquisito una profonda comprensione di come i sistemi meteorologici si evolvono e si muovono in tutto il mondo. Il modello utilizza le osservazioni meteorologiche globali dell'ECMWF per generare previsioni in pochi minuti su un singolo computer cloud Google TPU v4.

Rispetto al processo ad alta intensità energetica della tradizionale previsione meteorologica numerica, GraphCast offre prestazioni straordinarie a una frazione del costo. Matthew Chantry, coordinatore dell'apprendimento automatico presso l'ECMWF, ha evidenziato il significativo miglioramento del consumo energetico, stimando che GraphCast sia circa 1,000 volte più economico.

Sebbene l’intelligenza artificiale abbia dimostrato la sua superiorità in molti aspetti delle previsioni meteorologiche, rimangono aree in cui i modelli fisici convenzionali superano l’intelligenza artificiale. Ad esempio, nel prevedere l’improvvisa ed esplosiva intensificazione dell’uragano Otis, l’intelligenza artificiale non ha funzionato meglio degli approcci tradizionali. Tuttavia, l'intelligenza artificiale eccelleva nel prevedere l'arrivo dell'uragano Lee in Nuova Scozia, fornendo tre giorni aggiuntivi per i preparativi rispetto ai metodi tradizionali.

Considerato il potenziale dell’intelligenza artificiale in meteorologia, l’ECMWF mira a sviluppare un proprio modello di intelligenza artificiale e a integrarlo con il suo sistema numerico di previsione meteorologica. Questa fusione tra comprensione basata sulla fisica e apprendimento automatico potrebbe migliorare l’accuratezza e la robustezza delle previsioni meteorologiche.

FAQ:

D: In che modo GraphCast AI supera il sistema convenzionale?

R: GraphCast AI supera il sistema convenzionale utilizzando un'architettura di rete neurale a grafo e imparando da quattro decenni di dati meteorologici passati.

D: GraphCast è più conveniente?

R: Sì, GraphCast è circa 1,000 volte più economico rispetto al tradizionale metodo numerico di previsione meteorologica.

D: I sistemi basati sull’intelligenza artificiale possono tenere conto del cambiamento climatico?

R: La combinazione di intelligenza artificiale e modelli informatici tradizionali consente un migliore adattamento ai cambiamenti climatici, garantendo previsioni meteorologiche più solide e dettagliate.