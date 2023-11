Nuovo metodo proposto per determinare il pensiero macchina

By

I ricercatori hanno introdotto un nuovo approccio per valutare se una macchina pensa veramente o semplicemente rigurgita dati, presentando un’alternativa al test di Turing di lunga data. Il test di Turing, originariamente concettualizzato da Alan Turing negli anni '1950, prevedeva che un interrogatore distinguesse tra un computer e un essere umano. Tuttavia, i recenti progressi nell’intelligenza artificiale hanno reso questo test inefficace, come esemplificato dai meccanismi di imbroglio su piattaforme come Tinder e dall’ascesa dei chatbot.

In una recente pubblicazione sulla rivista Intelligent Computing, Philip Nicholas Johnson-Laird dell’Università di Princeton e Marco Ragni dell’Università di Tecnologia di Chemnitz propongono un quadro in tre fasi per valutare il pensiero macchina e fornire risposte conclusive a questo enigma.

Il primo passo prevede di sottoporre la macchina a esperimenti psicologici per valutare la sua capacità di ragionare utilizzando metodi di inferenza simili a quelli umani, invece di affidarsi esclusivamente ai processi logici convenzionali. Questa serie di test mira a discernere se la macchina mostra un ragionamento simile a quello umano.

Il secondo passo, noto come autoriflessione, mette alla prova la comprensione da parte della macchina del proprio ragionamento. L'introspezione, una caratteristica radicata nella cognizione umana, può far luce sulla capacità della macchina di comprendere e analizzare i propri processi logici. Ad esempio, quando viene posta la domanda: "Se Ann è intelligente, ne consegue che Ann è intelligente o è ricca, o entrambi?" un essere umano riconoscerebbe che non vi è alcuna indicazione della ricchezza di Ann. Al contrario, un computer potrebbe avere difficoltà a individuare il motivo di questa deduzione.

Infine, i ricercatori sostengono di approfondire il codice sorgente della macchina, con l’obiettivo di distinguere il vero ragionamento dall’applicazione del “deep learning”. Valutando il codice in termini di “adeguatezza cognitiva”, i ricercatori possono discernere se le capacità di ragionamento della macchina derivano da una comprensione autentica o da algoritmi a scatola nera.

Nel loro articolo, Johnson-Laird e Ragni affermano che il test di Turing originale dovrebbe essere sostituito da un esame completo del ragionamento di un programma. I ricercatori propongono di trattare la macchina come un partecipante attivo negli esperimenti cognitivi e, se necessario, di sottoporre il suo codice ad analisi simili agli studi di imaging del cervello.

Man mano che l’intelligenza artificiale si integra sempre più nella nostra vita quotidiana, la necessità di accertare quando le macchine emulano il ragionamento umano, e quindi “pensano”, si evolve dalla riflessione teorica di Turing a un problema tangibile che necessita di soluzioni pratiche.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è il test di Turing?



Il test di Turing, introdotto da Alan Turing negli anni '1950, prevede che un interrogatore tenti di determinare se un partecipante è un computer o un essere umano attraverso una serie di conversazioni. Perché il test di Turing è considerato inefficace?



Con l’avvento di tecnologie di intelligenza artificiale avanzate, metodi come gli imbrogli su piattaforme come Tinder e la prevalenza dei chatbot hanno reso il test di Turing inadeguato nel distinguere tra pensiero simile a quello umano e rigurgito artificiale di informazioni. Qual è il quadro in tre fasi proposto per valutare il pensiero automatico?



Il quadro suggerito dai ricercatori prevede di testare le macchine in esperimenti psicologici per valutare le loro capacità di ragionamento, valutare la loro auto-riflessione o comprensione del ragionamento e analizzare il codice sorgente della macchina per discernere il ragionamento autentico dagli algoritmi della scatola nera. Cos’è l’“adeguatezza cognitiva” nel contesto del pensiero automatico?



L'“adeguatezza cognitiva” si riferisce alla valutazione del codice sorgente di una macchina per determinare se le sue capacità di ragionamento emergono dalla vera comprensione o si basano esclusivamente su algoritmi opachi di deep learning. Perché è necessario un nuovo metodo per determinare il pensiero delle macchine?



Man mano che l’intelligenza artificiale diventa sempre più integrata in vari aspetti della nostra vita, capire quando le macchine emulano il ragionamento umano riveste un’importanza pratica e va oltre l’esperimento mentale di Alan Turing, richiedendo un approccio più completo e affidabile.